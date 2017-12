Bezpečné venčení Vašeho pejska

Text: Prima Žena

13. prosince 2017 | 15:00

Venku je šero a sychravo, dny krátké a tma již z kraje odpoledne. A i když se nám nikam nechce vycházet, nejraději bychom byli doma v teplíčku, s naším čtyřnohým miláčkem musíme ven za jakéhokoli počasí, a to i ve tmě.

Pokud na procházku vyrazíme za snížené viditelnosti do míst, která nejsou osvětlena veřejným osvětlením nebo mimo obec a pohybujeme se po krajnici nebo okraji vozovky, máme my chodci již povinnost ze zákona nosit reflexní prvek. Cílem je především prevence vážných a smrtelných nehod, způsobených tím, že chodci nebyli na silnici dostatečně vidět. Ale špatně viditelná zvířata mohou být v šeru a za tmy ohrožena jedoucími auty stejně jako chodci a zároveň mohou být ostatním účastníkům silničního provozu i nebezpečná. V období let 1993 – 2015 bylo při střetech s domácím zvířectvem a lesní zvěří usmrceno celkem 34 osob, dopravní nehody pak při střetech s domácím zvířectvem vykazují 2,4x vyšší závažnost než dopravní nehody při střetech s lesní zvěří.I když to není zákonem uloženo, měli bychom dbát na bezpečnost nejen svou, ale i našich čtyřnohých mazlíčků. Ti by měli být viditelní nejen pro nás, ale i pro kolemjdoucí a projíždějící vozidla. Proto je důležité zabezpečit, aby byl dostatečně viditelný i náš psí doprovod. V dnešní době můžeme vybírat z rozmanitých reflexních i svítících doplňků určených přímo psům. Při výběru však vždy nejprve zohledněte, jakého máte pejska. Například velmi praktické svítící přívěsky jsou vhodné spíše pro krátkosrstá plemena, u psů dlouhosrstých nemusí být dostatečně viditelné. Pro tato plemena bude vhodnější svítící obojek postroj nebo vodítko . Svítící produkty mají různé barvy i frekvenci svícení. Velmi populární jsou bezpečnostní prvky s LED diodami a dobíjením přes USB kabel nebo vyměnitelnou baterií. V případě, že nechcete pořizovat další obojek, můžete zvolit bezpečnostní svítící pásek , který uchytíte suchým zipem k obojku.