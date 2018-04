Business Institut – rozšiřte si své možnosti

Text: Prima Žena

11. dubna 2018 | 16:00

Jste toho názoru, že člověk se má vzdělávat celý život? V případě kladné odpovědi, vás jistě zujme MBA studium. Je určené pro lidi prahnoucí po nových znalostech, kteří se aktivně snaží zvýšit své šance na nemilosrdném trhu práce. Programy MBA jsou primárně koncipovány pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním, předpokladem je alespoň bakalářský titul.

Zvyšte své šance na uplatnění na trhu práce

Moderní forma výuky

Výhody studia na Business Institutu

V případě, že zájemci o studium nevlastní vysokoškolský diplom, vedení školy posoudí jejich přihlášku individuálně. Konkrétně se zaměří na jejich dosavadní praxi, ta by se logicky měla týkat businessu, práva, veřejné správy či marketingu. Business institut tak otevře dveře všem manažerům, podnikatelům, zaměstnancům státní správy i představitelům neziskových organizací. Výuka probíhá v českém jazyce anebo v kombinaci s angličtinou, řádná doba studia je rok a půl.Dnešní trh práce je velmi zajímavý a rozmanitý. K dispozici je pestrá paleta volných pracovních míst. Pokud se snažíte získat finančně zajímavý post s výhledem pro další kariérní růst, musíte nabídnout něco víc než ostatní uchazeči, musíte se lišit. Personalisty můžete zaujmout právě absolvováním manažerského studia. Business Institut nabízí celkem jednadvacet oboru, kde lze získat titul MBA. Nových znalostí a dovedností dnes využívá řada úspěšných absolventů programů Management, organizace a řízení, Management a řízení ve zdravotnictví, Public relations a komunikace, Řízení lidských zdrojů, Veřejná správa, Management soft skills a další.Pokud máte pocit, že jste v práci o krok pozadu za ostatními, zvažte studium MBA. Díky moderní formě výuky, která je založena zejména na výměně zkušeností, řešení případových studií a diskuzi získáte nenásilnou cestou řadu nových poznatků, které můžete ihned implementovat do své profese. Pečlivě sestavený lektorský tým, který se neustále rozrůstá, je složen ze špičkových odborníků. Ti jsou připraveni předat vám své letité zkušenosti. Budete se tak učit od těch nejlepších, samozřejmostí je možnost konzultací s těmito specialisty. Klíčová jsou lektorská setkání, kde k této interakci dochází. Ta probíhají jednou měsíčně, doplňuje je studentská online sekce, kde je neomezeně k dispozici řada pečlivě připravených studijních materiálů.Investice do vzdělání není nikdy zbytečná. Studium MBA v Praze vám může pomoci získat vysněné pracovní místo, které vás bude naplňovat. Získáte nový pohled na řešení široké škály problémů se kterými se každodenně potýkáte, nové důležité kontakty – jak obchodní, tak přátelské. Business institut si svých absolventů velmi váží a rád je s nimi v kontaktu i po ukončení vzdělávání – budete tak mít příležitost využívat pozvánek na zajímavé odborné konference, přednášky, ale také přátelských setkání.