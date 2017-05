Cesta k dokonalému úsměvu

Text: Prima Žena

24. května 2017 | 15:00

Krásné a zdravé zuby reprezentují a dodávají pocit sebevědomí. Jsou znakem zdraví a síly, i proto je důležité o ně po celý život pečovat. Estetická stomatologie již dnes dokáže vyřešit téměř každý problém se zuby. Stále více lidí například vyhledává bělení, tedy zesvětlení vlastní, přirozené barvy zubů. Každému odbornému bělení by měla předcházet pravidelná zubní kontrola a dentální hygiena.

Nejprve by se pacient měl u svého zubního lékaře informovat o stavu svého chrupu a případné bělení s ním prokonzultovat. Zubní kazy, netěsné zubní výplně, obnažené krčky, parodontitida a další faktory mohou v případě bělení zubů představovat jisté riziko, proto je třeba odborná konzultace. Dalším krokem by měl být výběr vhodné zubní kliniky, která klientovi bělení zubů provede. „Klienti by na bělení zubů měli chodit pouze do zdravotnických zařízení, jako jsou dentální kliniky. Například kosmetickým studiím není povoleno prodávat vysoce koncentrované peroxidové pasty nebo jakýkoli jiný zdravotnický materiál. V případě neodborného bělení by klient mohl být nakonec nemile překvapen výsledkem,“ upozorňuje MDDr. Hana Velebilová, z Schill Dental Clinic Praha.



Kliniky nabízejí dva druhy bělení, a to ordinační a domácí. Aby bylo bělení účinné, měla by mu v obou případech předcházet odborná dentální hygiena, která odstraní ze zubů všechny nečistoty, zubní kámen i plak. Pro bělení zubů slouží bělicí gely s obsahem peroxidu vodíku nebo peroxihydrátu močoviny, jejichž obsah se liší v závislosti na typu bělení. Specialista musí pečlivě zakrýt všechny měkké tkáně, aby při použití bělícího prostředku nedošlo k jejich poškození. Ordinační bělení má téměř okamžitý efekt a používá se při něm vysoce koncentrovaný bělící gel, k jehož aktivaci je nutná speciální lampa nebo laser. Jedno ordinační sezení trvá obvykle 60 minut a v případě potřeby je po 2 až 4 týdnech doplněno o domácí bělení. Doplnění ordinačního bělení domácím, by pacient měl vždy konzultovat se specialistou.



Samotné domácí bělení pod kontrolou lékaře zájemci tak často nevyhledávají, a to především z důvodu jeho délky. „Je to sice pomalejší metoda, ale za to je dlouhodobější. Při domácím bělení se postupně bělí střed zubu, zubovina, aniž by se narušila zubní sklovina,“ komentuje domácí bělení MDDr. Hana Velebilová. Klientovi se podle jeho chrupu vyrobí speciální plastový nosič, který pak při bělení používá. Do nosiče se nanáší bělící gel, který má daleko nižší koncentraci peroxidu než gely používané při ordinačním bělení, a následně se zavede do úst, kde působí potřebnou dobu. Při dodržení pokynů specialisty a pravidelných kontrolách v průběhu bělení se jedná o bezpečnou a efektivní metodu k dosažení krásného úsměvu. Pro udržení přirozeně bílých zubů je důležitá pravidelná péče nejen o zuby, ale o celou dutinu ústní. Naopak nepřítelem bílých zubů je kouření, žvýkací tabák a nadměrná konzumace černé kávy či červeného vína.