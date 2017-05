Chcete kvalitní spánek?

Text: Prima Žena

11. května 2017 | 15:00

Pocení nebo pocit zimy, časté probouzení, nekvalitní spánek nebo ranní pocit nevyspalosti. I tak to může vypadat, pokud není v ložnici vše tak, jak má být. Jak si zajistit sladké sny? Přinášíme několik tipů, co vylepšit v ložnici, aby se vám spalo co nejlépe.



Základem je matrace

Kvalitu spánku samozřejmě ovlivňuje na čem a v čem spíte – tedy matrace, ale i povlečení. „Správně zvolená matrace je základem kvalitního odpočinku během spánku, měla by se perfektně přizpůsobit tělu a dokonale rozložit jeho hmotnost. Člověk se tak přirozeně uvolní a snáze přejde do hlubokého spánku, který má zásadní význam pro relaxaci těla a duševní odpočinek,“ říká Jakub Šoufek, odborník na zdravý spánek ze společnosti Johann Malle.



Správnou tuhost matrace volíme na základě několika kritérií. Ta jsou dána především naším věkem, váhou i délkou odpočinku. „Obecně platí, že správnou tuhost matrace nejlépe určíme podle toho, že při různých polohách cítíme dostatečnou oporu páteře, čímž nedochází k její deformaci. Matrace by proto měla v první řadě držet anatomický tvar páteře. Každou matraci proto doporučuji osobně otestovat s dostatkem času a ideálně pod dohledem odborníka,“ radí fyzioterapeut René Kacián.



To správné povlečení

Ale nejde jen o matraci. Pocení, buzení se a ranní pocit nevyspalosti - i tak to může vypadat, pokud zvolíte špatný materiál ložního prádla.

Na trhu je přitom k dostání povlečení z nejrůznějších materiálů a vybrat z nich to nejvhodnější není rozhodně snadné. Jak na to? Podle Feng Shui se jako „jako v bavlnce“ spí hlavně v přírodních materiálech. A odborníci také souhlasí.



„V zimě je oblíbený flanel, není však moc vhodný pro teplejší měsíce roku. V těch doporučuji spíše damašek, který je vhodný i jak pro letní měsíce tak i pro zimní období. Damaškové povlečení v létě chladí a v zimě hřeje a v kombinaci s prostěradlem z kvalitního saténu je to jasná volba pro celý rok,“ radí Ing. Nadrchalová, ředitelka v oblasti domácenského textilu ve skupině společnosti VEBA.



