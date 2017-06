Chytré řešení pro zkrášlovací sféru

Text: Prima Žena

8. června 2017 | 09:00

Provozujete kadeřnické a kosmetické salony, solária, wellness centra, masážní salony, tetovací studia či podobné služby? Pak vám program HairSoft velice usnadní práci.





Ověřeno v praxi

Ti, kteří už tuto chytrou a obsáhlou aplikaci používají, to mohou potvrdit. Chod provozu má s programem HairSoft řád a vám ušetří spoustu času. Jednou z největších výhod je možnost online rezervací, které můžete sledovat přes webový prohlížeč v PC, mobilu, tabletu, iPadu, iPodu nebo jiném chytrém zařízení a také v samotném programu. Online rezervace lze také jednoduše propojit i s vašim firemním Facebookem. Vaši zákazníci jistě uvítají, že se můžou objednat i v době, kdy má váš salon nebo studio zavřeno. Předností je rovněž možnost vést současně rezervace všech vašich poboček.Software je vyvíjen od roku 2002 a postupně se doplňuje. Testování se provádí přímo v ostrém provozu ve třech salonech. Právě tady probíhají poslední úpravy, než je aktuální verze předána k užívání. Program obsahuje např. databázi zákazníků, služeb a produktů, statistické údaje, nabízí sledování spotřeby materiálu, evidenci docházky zaměstnanců, prodej dárkových poukázek, účetní podklady, možnost platit telefonempřes QR kód, přiřadí zákazníkovi čipovou identifikační kartu atd. Do programu je možné postupně doinstalovat i spousty modulů, které rozšiřují již tak obsáhlý program. Pokud by vám v aplikaci chyběla nějaká funkce nebo vlastnost, stačí dát zprávu společnosti, která software vyvíjí.Veškerá data softwaru jsou uložena na vašem disku v počítači. Samozřejmostí jsou prémiové služby jako potvrzení objednávky smskou zákazníkovi, web pro majitele, který je plný grafůa statistik, a v neposlední řadě i podpora elektronické evidence tržeb (EET). Na 30 dní si můžete program zdarma otestovat! Podrobné informace získáte na www.hairsoft.cz