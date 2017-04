Cvičení doma s pomůckami

4. dubna 2017 | 12:00

Jaro už pomalu střídá zimu a s teplými měsíci přichází čas na budování lepší fyzické kondice, nabuzení organismu a v neposlední řadě přípravu na plavkovou sezónu. Všechny tyto cíle se dají splnit zdravým životním stylem, ke kterému neodmyslitelně patří pohyb.

Kromě vzhledu bychom měli myslet na to, že pohyb nám pomůže cítit se dobře po psychické i fyzické stránce. Jak na to vám poradí Michal Burian, trenér Hervis Sports Clubu. Možná se cvičením začínáte, nemáte čas chodit do fitka nebo se Vám moc nechce pobíhat venku po rozpálených a přelidněných cyklostezkách. Ke cvičení doma vám bohatě postačí půl hodiny času, trocha místa a můžete začít!



Několik tipů, jak si účinně zacvičit doma od Michala Buriana, trenéra Hervis Sports Clubu:



Pro pevný zadeček a stehna jsou vhodné dřepy v různých modifikacích. Můžeme cvičit dřepy s koleny blíže u sebe, nebo s rozkročenýma nohama. Pro zdatnější jedince doporučuji dřepy na jedné noze. Nezapomínejte však, že při správném dřepu se nám neodlepují paty od země ani se k sobě nepřibližují kolena. Pokud byste chtěli dřepy s účinkem na celé tělo (posílení hlubokého stabilizačního systému), kupte si HALF BALL. S HALF BALLEM se dá dělat mnohem více cviků než jen dřepy a procvičíte s ním celé tělo.



Na pevné bříško se dá perfektně využít gymnastický míč (GYM BALL), který nám pomůže provádět správně cvičení na břišní svalstvo a zároveň nám zabraňuje přetěžování bederních svalů. Základní cvik se provádí v leže na zádech na míči, nohy zafixované na zemi a zvedáme hrudník pouze v rozsahu, kdy nám zabírají břišní svaly (ne do úplného sedu). Ruce máme v týl s palci na spáncích. Druhým cvikem spíše na spodní část břišních svalů je ve vzporu ležmo (klik) s nohama na míči a přitahujeme kolena k hrudníku. Nezapomínáme na správné dýchání, tedy při záběru vydechujeme. GYM BALL seženeme v každé prodejně Hervis.

