Hygienický vysavač Dirt Devil Renegade 36

Text: Prima Žena

13. září 2017 | 13:00

Dirt Devil přichází na náš trh s bezdrátovým vysavačem Renegade 36, který tak trochu boří mýty o této kategorii pomocníků v domácnosti. Na jedno nabití vydrží pracovat déle než hodinu a motorem poháněný rotační kartáč se nezastaví ani před do koberce zamuchlanou srstí domácích miláčků.

Společnost BaSys představuje na našem trhu vysavač, jenž naplňuje požadavky, které nebylo donedávna v kategorii akumulátorových vysavačů možné očekávat a krátce po svém světovém uvedení získal několik významných ocenění – Dirt Devil Renegade 36. Při zachování hmotnosti 2,8 kg používá výkonnější 36 V baterii, která umožňuje nejen zvýšit reálný sací výkon vysavače, ale také prodlužuje jeho akční schopnost na jedno nabití až na 75 minut. Už nemusíte denně myslet na nabíjení. To v kombinaci s použitým motorově poháněným turbo kartáčem, který dostane z koberce i nečistoty, se kterými si většina přístrojů neporadí, jako jsou například zvířecí chlupy, z něj činí ideálního domácího pomocníka pro rychlý úklid. Každodenní vysátí domácnosti je s tímto typem vysavače mnohem rychlejší záležitostí než při použití tradičních způsobů. Mezi prestižní ocenění, které získal tento přístroj ještě před příchodem na náš trh, patří například German Brand Award či Preis Sieger.



Dirt Devil Renegade 36 nabízí dva výkonové stupně. První je určen především na tvrdé povrchy, jako jsou laminátové či parketové podlahy. Pro tento účel je hlavice uzpůsobena tak, aby nepoškrábala lak nebo materiál krytiny. Druhý stupeň přidává funkci kartáče, který není poháněn pouze podtlakem, jako u mnoha vysavačů, ale jeho rotaci zajišťuje motorový pohon. Díky tomu se nezastaví ani ve vysokých kobercích a vytáhne z nich nečistoty, se kterými si běžný vysavač neporadí.



Konec přehazování mezi zásuvkami a nakupování sáčků

Pohodlí, které přináší bezdrátový vysavač s vestavěným dobíjecím akumulátorem, pozná každý ve chvíli, kdy ho jednou vyzkouší. Už žádné vytahování a motání drátů či přepojování do dalších a dalších zásuvek. Jakmile si tento způsob úklidu jednou vyzkoušíte, nebudete se chtít vrátit zpátky. Úklid vás začne bavit. Vezmete vysavač, přenesete do místnosti, kterou je třeba uklidit a stisknete vypínač. Přechod z místnosti do místnosti, vysátí schodů či přemístění do patra se stává dílem okamžiku. Krátkodobá manipulace při přemístění přístroje o celkové váze nižší než dvě 1,5 litrové vody s vynikajícím rozložením hmotnosti v kombinaci s pohodlným úchytem je hračkou i pro ženy.



