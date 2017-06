Jak bojovat v létě s pocením nohou

Text: Prima Žena

16. června 2017 | 09:00

Je tu léto a my se začínáme potit. Naše chodidla jsou místem, kterým lidské tělo vylučuje potu nejvíce. Pot sám o sobě nezapáchá, ale rozklad bakterií v obuvi udělá své. Výsledkem je nepříjemný pocit během dne i při vyzouvání. Ale to není všechno, v nezanedbatelné míře také trpí i naše boty. Pot se vsakuje do vložky neboli stélky, špiní a ničí ji. Co s tím?