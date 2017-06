Jak se připravit na horké letní noci

Text: Prima Žena

20. června 2017 | 12:00

Přichází jedno z nejkrásnějších období v roce. Čas prázdnin, slunce, horkých dní. A také teplých nocí, které jsou na konání venkovních akcí jako stvořené.



Ke spánku už ale tak ideální nebývají

– převalujeme se ze strany na stranu ve snaze najít vhodnou spánkovou polohu, potíme se, otevíráme okna, avšak místo toho, abychom dovnitř vpustili alespoň drobný vánek, nám do ložnice vletí tak akorát komáři. Z noci toho potom moc nemáme a tak není divu, že nás ránozastihne unavené, podrážděné, apatické.



Jde to i bez klimatizace

Abychom se vzbudili odpočatí a plní energie, musíme si v naší ložnici vytvořit komfortní a zdravé prostředí, díky kterému parné letní noci hravě zvládneme i bez klimatizace. Stejně jako se v zimě halíme do teplých materiálů, v létě bychom naopak měli vsadit na lehké splývavé přikrývky a polštáře, které se vyznačují vynikající absorpcí a odvodem vlhkosti, vysokou prodyšností, termoregulační schopností, chladivým efektem a antibakteriálními účinky. Skvěle funguje dutá polyesterová výplň, která udrží příjemné mikroklima i v letních měsících, takžemůže vaše pokožka nerušeně dýchat.



Vítané ochlazení

Příjemný pocit každou noc nám zajistí také matrace. Spánkoví experti neustále přinášejí nejrůznější inovace ve snaze zdokonalit náš noční odpočinek. Výsledkem je matrace TEMPUR, která se přizpůsobí teplotě a tvaru našeho těla a poskytuje mu tak neopakovatelnou oporu. Původně byla vyvinutá pro NASA pro pobyt ve vesmíru, ale rozhodně její kvality oceníte i na naší planetě. Navíc díky novým potahům s nejnovější technologií CoolTouch zůstává matrace po celou noc krásně chladivá a odvádí přebytečné teplo. Zaujme také svým novým designem, skvěle vypadá a je příjemná na dotek. Tak, užijte si příjemný a ničím nerušený spánek i za extrémně teplých letních nocí!

Foto: www.prospanek.cz