Jak správně fotit mobilním telefonem

20. prosince 2017 | 18:00

Dnes je už celkem běžné, že většinu fotek, které vyfotíte, pořídíte svým mobilním telefonem. Už dávno se však nejedná „jen o mobil“. Už to není tak, že fotky z telefonu nejsou moc povedené. Dnešní telefony jsou technicky na vysoké úrovni a některé, třeba ty od Honoru, jsou svými fotoaparáty proslulé.

S trochou cviku s nimi zvládnete vytvořit takové snímky, ke kterým se budete rádi vracet, ale také se s nimi budete chtít pochlubit. Stačí jen dodržovat pár základních pravidel. Byla by přeci škoda si své snímky zbytečně kazit, no ne?



1. Dávejte si pozor na celkovou kompozici, a to ať už fotíte selfie, nebo někoho dalšího. Před tím, než stisknete spoušť, zkontrolujte, zda někomu něco „neroste z hlavy“, zda se v záběru nelze vyhnout zbytečným kusům nábytku, kabelkám na zemi, odpadkovému koši v pozadí nebo třeba hloučku dalších kamarádů, které právě na fotce mít nechcete. Pokaždé zkuste najít ten nejlepší úhel, aby byla výsledná fotka co nejčistší.



2. S kompozicí souvisí další nešvar, který zbytečně fotky kazí. Jsou jím „usekané“ ruce, nohy a někdy dokonce hlavy. Je škoda, když máte na první pohled pěknou fotku, ale při bližším pohledu zjistíte, že má někdo useknutý kousek hlavy nebo konečky prstů. Ano, bližší záběr je mnohdy lepší než celek. Ale dávejte si pozor, abyste ruce a nohy „řezali“ vždy pod kloubem, tedy pod kolenem nebo loktem.



3. Zkuste momentku zachytit bez blesku. Jsou samozřejmě situace, kdy to nejde. Ale bez blesku vypadá vše na fotce přirozeněji a lépe. Blesky také často osvětlí jen to, co je v přední části záběru. Pokud to jde, klidně si telefon podepřete nebo jej rovnou položte, aby se netřásl a fotka vyšla ostrá.



4. Všechny mobilní telefony dnes umějí soustředit ostrost ve vybrané části záběru. Pokud to není vyloženě záměr, vždy ostřete na obličej, při bližším záběru dokonce na oči.

