Jak správně vybrat kancelářskou židli?

Text: Prima Žena

13. listopadu 2017 | 09:00

Většina z nás tráví v práci osm i více hodin denně, velkou část toho času sedíme za stolem na kancelářské židli. Aby naše záda trpěli co nejméně, je pro nás její výběr velmi důležitý.



Co od kancelářské židle očekávat

Něco navíc

Od kancelářské židle očekáváme, že bude mít možnost nastavení výšky sedu i opěradla a kolečkového podnoží. O ostatních funkcích zpravidla nepřemýšlíme. Přitom častokrát zvyšují komfort při práci a pečují o správnost sezení, takže díky jejich využití nás nemusí bolet za krkem ani v oblasti bederní páteře."Dobrá kancelářská židle má splňovat předpoklady k dynamickému sezení. Každý strnulý sed po určité době působí nepříznivě, a proto je ideální taková židle, která umožňuje sklon opěradla i sedadla měnit," říká fyzioterapeutka Renáta Léblová. Tedy k základním prvkům, jakým je výšková nastavitelnost, bychom měli přidat i možnost nastavení sklonu opěrky i sedáku. U něho navíc očekáváme přední hranu zaoblenou, aby netlačila na nohy a nezpůsobovala jejich nedostatečné prokrvení.Na trhu jsou také židle do kanceláře vybavené mechanizmem, který automaticky podle váhy uživatele upraví přítlačnou sílu opěrky. Tím je bederní oblast zaopatřena podle potřeb, výšku sedáku si pak snadno uživatel upraví pomocí klasické zvedací páky. Pohodlné sezení zajišťuje mimo jiné také měkký dosed. Ten zaručuje plynový píst, který je už standardem u většiny kancelářských židlí. Takzvaná synchromechanika umožňuje opřít se do opěrky aniž by se automaticky zvedl sedák, který by tlačil na nohy. Ty zůstanou proto v původní poloze, takže se neodkrvují a uživatel se cítí pohodlně. V posledních letech se rovněž doporučuje, aby sedák byl pohyblivý na všechny strany. Tak je totiž zajištěna pohyblivost pánve, ze které vychází pohyb celého těla.