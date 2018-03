Jak udržet čistý a voňavý domov

Text: Prima Žena

7. prosince 2017 | 15:00

Čistý a voňavý domov je cílem každé hospodyňky. Vůně má vliv na naši náladu a psychiku. Prostřednictvím čichu vnímáme své okolí a tyto vjemy v nás vytvářejí dobré či špatné nálady. Jistě bychom si přály, aby naše domovy pro nás byli vždy zdrojem jen těch dobrých nálad a emocí.

Jak funguje

Kde ho použít?

Kuchyně

Pomocí různých voňavek nebo osvěžovačů můžeme dodávat vůně našim obydlím. Ale mnohdy intenzivní, umělé vůně mohou vyvolávat spíše nepříjemné, obtěžující pocity, nehledě na alergické reakce nebo jiné zdravotní potíže. Ideální stav je přirozené prostředí bez zápachu, ale také bez umělých vůní. Udržet takový ideální stav nám může pomoci Likvidátor pachu ALP. Čistě přírodní produkt, který neobsahuje na rozdíl od některých osvěžovačů zdraví škodlivé látky. Je netoxický a zdraví škodlivý. Na jednotlivé typy pachů použijte vhodný druh Likvidátoru pachu ALP. Ve srovnání s obyčejnými osvěžovači má Likvidátor pachu ALP rozdílné působení. Nežádoucí pachy nepřekrývá svou vůní, ale neutralizuje je, protože působí přímo na zdroj zápachu, který neutralizuje nebo snižuje na přijatelnou úroveň. V krátké době mizí i vůně, kterou vytvořil, a zůstává pouze neutrální prostředí. Díky složení z vody a esenciálních olejů jej lze aplikovat na všechny běžné povrchy a materiály, včetně těch nejcitlivějších, jako je kůže či koženka.Kuchyně je centrem všeho dění v bytě, a tak se v ní chceme cítit příjemně. Co by nám mohlo vzít radost? Nepříjemný pach z odpadkového koše. Při vaření některých jídel vznikají intenzivní vůně, které nemusí být pro všechny obyvatele bytu příjemné. Sem tam se stane, že i dobrá kuchařka něco připálí. A nebo naši sousedé, od kterých tyto nepříjemné vůně přijdou. Likvidátor pachu ALP Domácnost – je neocenitelným pomocníkem ve všech těchto situacích. Stačí zastříkat na zdroj zápachu nebo do ovzduší.