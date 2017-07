Jak vybrat materiál pro dveřní kování?

Text: Prima Žena

26. července 2017 | 12:00

Klik se dotýkáme v našich domovech doslova dennodenně. Jaký materiál tedy zvolit, aby se dveřní kování častým používáním neošoupalo a neodřelo? A zároveň nám po dlouhá léta bezchybně sloužilo a vypadalo stále stejně krásně jako nové? Tady je odpověď.



A jaký materiál rozhodně ne?

Prvním krokem k výrobě kvalitního kování je vždy kvalitní surovina. Poznat, z jakého materiálu je klika vyrobena, je ale pro laika velmi těžké a každý, kdo má zájem si pořídit kvalitní kliku, by se proto měl vždy ptát informované obsluhy na prodejním místě. „To je také jeden z hlavních důvodů, proč kování kupovat raději v obchodech s dveřmi a kováním, než v supermarketech, kde vám nikdo neporadí,“ radí Roman Ulich, hlavní designér společnosti M&T, jediného českého výrobce designového dveřního kování. A jaký materiál je tedy pro kliku nejvhodnější?„Nejkvalitnějším materiálem je masivní mosaz. Povrchová úprava, která se nanáší pomocí galvanického pokovení, na ni perfektně přilne, a nevzniká tak riziko, že by se každodenním používáním opotřebovala, oloupala či jinak poškodila,“ vysvětluje Roman Ulich. Mosazné kování však nemusíte mít pouze v provedení s povrchovou úpravou titan, nikl či chrom. V poslední době se na výsluní vrací tradiční provedení mosazných klik bez povrchového pokovení, které je dostupné hned ve dvou variantách – surové naturální nebo dokonale vyleštěné. „Povrch klik v této tradiční podobě přirozeně dozrává a mění své barevné tóny dle klimatických podmínek i toho, jak přichází do kontaktu s lidskou rukou. Kliky tak mají vždy svoji originální tvář,“ uvádí Roman Ulich.Pokud chcete, aby vaše kování ani po letech používání neztratilo nic ze svého lesku a funkčnosti, vyvarujte se levných klik ze zamaku! „Zamak je některými výrobci klik využíván kvůli své nízké ceně a snadné zpracovatelnosti. Ta je ale zároveň jednou z jeho největších nevýhod, jelikož je příčinou nízké odolnosti a krátké životnosti klik,“ upozorňuje Roman Ulich a dodává: „Nízká přilnavost navíc způsobuje, že se povrchová úprava kování rychle opotřebuje a již po roce tak můžete mít na místech, kde se kliky dotýkáte, doslova mapy nevzhledných tmavých a světlých míst.“ Klikám ze zamaku se proto obloukem vyhněte, jelikož vám doma radost příliš dlouho dělat nebudou.Více na www.kliky-mt.cz