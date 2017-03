Jarní úklid se nevyplácí podceňovat

Text: Prima Žena

12. března 2017 | 09:00

Může se zdát, že jste teprve nedávno celý byt dokonale nablýskali během vánočního úklidu, avšak opak je pravdou. Je tomu již několik měsíců a v bytě se vám jistě opět nahromadila spousta prachu, skryté špíny a nepotřebných věcí. A právě jaro je tím správným obdobím, kdy byste měli vyhodit vše nepotřebné a celý byt důkladně vysmýčit tak, abyste se doma cítili příjemně.