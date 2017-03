Krádeže kol: Jak o to své nepřijít?

18. března 2017 | 09:00

Jezdíte na kole? Pak se to může stát i vám. Každý rok zmizí kola za miliony. Ať už ze sklepů či balkonů, ale s přicházející cyklistickou sezonou i přímo z ulic. Jak tedy docílit toho, aby naše kolo zloději neukradli? Máme pro vás několik základních rad od bezpečnostního experta společnosti ASSA ABLOY Jana Hrnčíře.

1. Zamykejte vždy a všude

Zamykat, zamykat, zamykat. Jedete do obchodu pro rohlíky a hned budete u kola zpátky? Stejně ho zamkněte. Míříte třeba jen na pár sekund do trafiky? Zamkněte. Udělali jste si na výletě přestávku a jdete pouze pro pití do hospody? Zamkněte. Zloději využívají každou příležitost a jistě i vy máte ve svém okolí někoho, kdo přišel o kolo právě tímto způsobem.



2. Pořiďte si kvalitní zámek

Řada cyklistů argumentuje tím, že jim vlastně zámek překáží, nemají ho kam dát a nechce se jim hledat klíč. Chyba. „Dnes už existují zámky, které jednoduše připevníte na rám do držáku a díky nízké hmotnosti o něm prakticky ani nevíte,“ radí Jan Hrnčíř ze společnosti ASSA ABLOY, která vyrábí i moderní a odolné cyklistické zámky YALE. A pokud si pořídíte zámek s číselným kódem, nemusíte řešit ani klíč.



3. Zamykejte pořádně

Zamykáte? Výborně. Ale zamykáte dobře? V ideálním případě byste měli kolo spojit s pevným stojanem. Jenže to v českých městech pořád není tak úplně samozřejmé. „Když to jinak nejde, zamykejte přes rám či vidlici, nikdy nezamykejte jen přední nebo zadní kolo. Hrozí, že ho zloděj vycvakne a odnese si rám,“ varuje Hrnčíř.



4. Kolo před zloději schovejte

Nejlepší je, když kolo není na očích. Nechávat ho přes noc na ulici, to je pro zloděje jako povolení ke krádeži. Takže ho schovejte pěkně pod střechu a i tam ho zamkněte. „Připevněte ho k něčemu pevnému. Pokud použijete zámek s dostatečně dlouhým lankem, můžete zamknout i další předměty nebo víc kol najednou,“ říká Hrnčíř.



