Majitelé domů šetří na detailech

10. dubna 2018 | 15:00

Dům za miliony, ale detaily a doplňky s maximální úsporou. To je přístup velké části investorů, kteří sice vloží nemalé prostředky do výstavby domu, ale na oknech, garáží, okapech, parapetech a dalších doplňcích se mnohdy snaží ušetřit. Výsledkem však může být poškození zdiva, plísně v bytě či nepříjemný hluk při provozu.

Rizikem levných materiálů bývá hlavně kratší živostnost. Tím však potíže s nimi nekončí. Laciné doplňky se často obtížně montují a zapadání jednotlivých komponentů do sebe není přesné, což může do budoucna způsobit četné komplikace. Na kterých částech domu se prostřednictvím laciných materiálů nejvíce šetří a co tím majitel riskuje?



Okna se rosí a praskají

Pokud osadíme nekvalitní plastová okna, měli bychom se obávat příliš mrazivých zim. Při extrémně nízkých teplotách totiž rámy takových oken snadno popraskají. Deštivé či mrazivé počasí je vůbec pro okna zatěžkávací zkouškou: nekvalitní okna trpí na rosení izolačních dvojskel i okenních rámů. Do domu může také zatékat či foukat. Někdy dochází ke svěšování či pokroucení rámů, které následně nejdou řádně dovřít. Samostatným problémem je odbytá realizace osazení. Investor pak riskuje, že i kolem dobře těsnících oken popraská zdivo. „Vždy doporučujeme využívat ucelené systémy výrobců střešních oken, tedy včetně veškerých systémových prvků a příslušenství, jako je například montážní límec, lemování, izolační rám a podobně,“ vysvětluje Jiří Čížek ze společnosti Zdravá nemovitost. „Osazování střešních oken vždy doporučujeme svěřit zkušeným odborníkům. Snahou o úsporu na neodborné montáži, či nevyužití systémových prvků střešních oken, se vystavujete značným rizikům budoucího zatékání v místech netěsně opracovaných detailů.“



Slabinou garáží bývají střecha a vrata

Existuje poměrně mnoho investorů, kteří vynaloží velké prostředky na realizaci kvalitního domu, ale snaží se ušetřit na garáži. Lze se tak setkat s garážemi, v nichž protéká jejich nekvalitní střecha a následně praská zdivo. V případě spojení garáže s vlastním domem se tak může poškození týkat i zdiva hlavního objektu. Další slabinou bývají levná vrata, kterými profukuje a namrzá kování. Poškozená vrata se následně nepohybují správně, „nesedí“ a při provozu nepříjemně skřípou.



