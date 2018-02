McLED® – značka kvalitního LED osvětlení

Text: Prima Žena

22. února 2018 | 09:00

McLED s.r.o. je na českém i zahraničním trhu již zavedenou společností, která disponuje silným zázemím a poskytuje ke svým LED produktům profesionální servis a poradenství. Velkou výhodou jsou pro zákazníky rovněž velké skladové zásoby ve skladu umístěném přímo v sídle firmy, ve Vestci u Prahy.

LED svítidla pro pouliční osvětlení se zárukou 5 let

LED panelové svítidlo Office 6060 – verze UGR

V roce 2018 došlo ke spuštění zcela nového webu www.mcled.cz. „Naši zákazníci nyní naleznou ucelenou nabídku celého sortimentu značky McLED přehledně na jednom místě. Velkou novinkou je i konfigurátor, s jehož pomocí si snadno každý sestaví LED pásek i s potřebnou kabeláží přesně na míru svým potřebám,“ říká s neskrývaným nadšením Vít Klíma, webmaster společnosti McLED, který stojí v pozadí vzniku nového webu. Krom samotného výběru produktů lze na novém webu stáhnout i aktuální katalogy ve formátu pdf, návody i elumdata.Do sortimentu vedeného skladem přibyla pouliční LED svítidla řady Street light. LED svítidla lze uchytit na stožár i výložník, jsou standardně vybavena přepěťovou ochranou, rozpojovací svorkovnicí, kvalitním driverem značky Inventronics a LED čipy značky Philips. Díky kvalitnímu těsnění jsou tato LED pouliční svítidla důkladně chráněna proti vniknutí hmyzu i nečistot.Trvale skladem lze zakoupit svítidla o wattáži 30 W a 50 W (v provedení 4000 K), na objednání pak lze dodat LED svítidla o výkonech až 120 W. Na webu www.mcled.cz je rovněž možné stáhnout i soubory pro výpočet osvětlení v některém z výpočetních programů. Cenovka svítidel startuje již na částce 4165 Kč bez DPH/ks, a to včetně poskytnuté prodloužené McLED záruky v délce 5 let. Díky skladovým zásobám lze zakoupit i jen jediný kus tohoto svítidla.Dalším přírůstkem do rodiny úsporných kancelářských svítidel značky McLED je inovované LED svítidlo Office 6060 UGR. Speciální provedení difuzoru tohoto LED panelu umožňuje dosažení velice nízkého činitele oslnění UGR (pro referenční místnosti 4H, 8H je UGR<19).