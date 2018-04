Naučte se prát zdravě

4. dubna 2018 | 09:00

Snažíte se v životě vyhýbat chemickým látkám? Žijete zdravě, používáte přírodní kosmetiku a polotovary z pytlíku přecházíte v krámě bez mrknutí oka? Pak je čas vyzkoušet také přírodní ekologické prací prostředky.



Zásadním důvodem, proč se spřátelit s eko praním je nepopiratelný pozitivní vliv na zdraví všech, kteří takto vyprané prádlo nosí. Ostatně, alergici by mohli vyprávět o nepříjemných vyrážkách, kterým se při používání klasických prášků nevyhnou, a které občas potrápí i zdravé jedince. A jestli vám alespoň trochu záleží na přírodě, jsou eko prací prostředky jasnou volbou.



Chce to myslet

Dokonale vyprané hebké a voňavé prádlo je sice jedna věc, druhá to, co se skrývá za zářivě bílým či barevným efektem běžného prášku. Sebelepší pračka totiž nevymáchá prádlo tak, aby v něm nezůstaly zbytky po pracích prostředcích. Navíc se chemická rezidua jako různé syntetické tenzidy a bělidla, konzervanty, optické zjasňovače a další z oblečení neztratí ani po usušení. Kontakt s pokožkou je tedy neodvratný a jak už jsme zmínili, nejenom alergikům může přinést nemalé zdravotní potíže. To nemluvě o tom, že i vůně silných koncentrátů je často příčinou alergických reakcí, tentokrát ovšem dýchacího aparátu.



Výhody eko praní

Kromě již zmíněného faktu o prospěšnosti vzhledem k našemu zdraví a ochraně přírody je třeba zmínit ještě pár dalších faktů. Ekologické prací prostředky jsou totiž šetrnější k prádlu, které nepůsobí sepraným dojmem už po několika prvních praních. Tím, že se v eko prášcích nepoužívají optické zjasňovače, máte jistotu, že prádlo je skutečně čisté, tedy dobře vyprané, a nikoli ,,upravené“ chemicky. I když se jedná o dražší prací prášky a gely, je třeba si uvědomit, že se jedná o koncentráty, takže se používá pouze malé množství prostředků. Finanční rozdíl je proto zanedbatelný.



