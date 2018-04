Nový Unica Bluetooth audio modul

3. dubna 2018 | 15:00

Zabudovaný Bluetooth audio přijímač

Bluetooth audio přijímač je určen pro přehrávání hudby z externího přístroje. Zařízení jako chytrý telefon, tablet, DVD/CD přehrávač nebo PC apod., může být s přijímačem propojeno buď bezdrátově pomocí rozhraní Bluetooth nebo pomocí audio jack konektoru na přední straně přijímače. Díky tomuto propojení můžete přehrávat audio z různých zdrojů - MP3, internetové rádio, streamované audio služby z internetu jako je Spotify apod., ale i z vaší stávající sbírky CD či DVD audio disků.



Ovládání a propojení se zdrojovým zařízením je stejně jednoduché, jako byste propojovali telefon s vaším handsfree zařízením např. v autě. Výběr skladeb a ovládání hlasitosti a přehrávání probíhá na externím zařízení.

Audio přijímač je dodáván ve třech základních barvách Polar, Grafit a Aluminium.



Je možnost objednat kompletní sadu složenou z audio přijímače, napájecího zdroje, Zamak rámečku a dvou reproduktorů nebo samostatného modulu s přijímačem, zdrojem a Zamak rámečkem, ale bez reproduktorů.



Kompletní sada je dodávána se dvěma 2.5“ reproduktory, které jsou určené pro zabudování do podhledu. Reproduktory mají impedanci 8 Ohm a výkon 2.5 W každý. Jeden reproduktor je navržen pro ozvučení cca. 15 m2 prostoru a montáž do podhledu šíření zvuku dále pomůže. Pokud by někomu nestačily tyto dva reproduktory, lze na audio přijímač zapojit čtyři nebo dokonce osm reproduktorů.



Při připojení více reproduktorů je nutné je připojit paralelně a zajistit, aby výsledná impedance každé větve nebyla nižší než 4 ohmy. To znamená, že při připojení osmi reproduktorů je nutné použít reproduktory s impedancí 16 Ohmů.

