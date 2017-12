Ohňostroje narušují psychiku zvířete

31. prosince 2017 | 09:00

K Silvestru neodmyslitelně patří ohňostroj a bujaré oslavy. Snad v žádné domácnosti není mužský element, který by se nezásobil pyrotechnikou – od zářících koulí, které se rozprsknou na obloze, přes práskací petardy a dělobuchy, až po decentní prskavky. Pomyslel ale někdo na zvířata, jak se cítí, když se najednou strhne bitka o to, která domácnost bude mít nejkrásnější, a hlavně nejdelší ohňostroj? Nechte se inspirovat nápady, které jim pomohou přežít období plné strachu, stresu a úzkosti.

Více trpí městská zvířata, protože tam je hluk největší. A to jsou na běžný ruch už zvyklá! „Není výjimkou, že výbuchy v blízkosti zvířat způsobují popáleniny, poškození očí a jiná těžká zranění, říká veterinář Ondřej Strážný a pokračuje: „Psi a kočky se velmi lehce zaběhnou, zůstanou dezorientovaní, splašení a často se ztratí. V tom lepším případě se později najdou v útulku, ale nikdo vám nezaručí, že takové zvíře už do konce života nebude mít následky. Bude se bát, bude úzkostné.“ A v přírodě? Časté jsou potraty u březích savců, divoká zvířata opouští své úkryty, ptáci naráží do čehokoliv – včetně drátů elektrického vedení. Je prokázáno také nižší výnosnost u slepic den po ohňostroji…



Hranice poškození sluchu u zvířat je nižší než u lidí

A víte, proč vás dělobuchy často „bolí“ do uší? Protože práh bolestivosti je cca 130 dB a pyrotechnika vydává hluk v hodnotách mezi 170 – 190 dB! Hranice poškození lidského sluchového ústrojí je ale už 75 – 80 dB a u zvířat je tato hranice ještě nižší. Zvířata mají několikanásobně citlivější sluch. Navíc vzniká velké množství jedovatých zplodin, může se kontaminovat voda, nebo třeba světelné záblesky mohou u lidí s epilepsií vyvolat až záchvat. Lidi se však, na rozdíl od zvířat, mohou bránit. A když pochopíte, proč se zvířata bojí, můžete pomoci i jim.



Znáte to – psi kňučí a štěkají, stahují uši, nebo zalezou pod postel, kočky mňoukají, změní se jejich držení těla, rozšiřují se jim zorničky, ježí se jim srst… Zvířata si totiž akci kolem novoročních oslav dost dobře nedokáží vysvětlit. Podle veterinářů jsou na tom hůř psi, ale trpí i kočky. Spousta barevných efektů, lidé, kteří se chovají nestandardně, nepravidelné výbuchy během celého dne nebo třeba špatná zkušenost z minulosti. To vše způsobuje nerovnováhu a narušuje psychiku u zvířete. Proto je hodně důležitá vnitřní vyrovnanost zvířete.



