Orbit na cestách

Text: Prima Žena

18. července 2017 | 12:00

Dle nedávného průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost MARS* do této skupiny patří i Češi a přes 70 % českých řidičů si jízdu v autě užívá. Téměř 70 % dokonce jezdí nejraději na dovolenou právě autem.

Na svých cestách rádi sázejí na vlastní dovednosti i sebejistotu a k orientaci například s oblibou používají mapu (50 %). Dorazit do cíle svěží, s jistotou a v pohodě jim napomáhají příjemné maličkosti, jako je žvýkačka bez cukru.Na cestách ale řidiči narážejí i na překážky – a nepřítelem jsou si většinou oni sami: Mezi nejčastější věci, které dokáží řízení znepříjemnit, ovlivnit pozornost i sebedůvěru za volantem, patří únava, stres, spěch, nejistota anebo pocit nekomfortu. Pocit sebejistoty za volantem přitom při svých cestách oceňuje téměř 90 % českých řidičů a třeba právě žvýkačka bez cukru, jejíž žvýkání přispívá k dobrému pocitu a dodává celkový pocit svěžesti, k němu může napomoci.V létě, kdy je na silnicích velmi hustý provoz, může snadno dojít ke ztrátě jistoty – průzkum potvrdil, že téměř 70 % dotázaných rozladí ostatní bezohlední řidiči, přes 50 % znepokojuje nepříznivý stav vozovky, počasí, anebo kolony. Všechny tyto vnější faktory u řidičů vyvolávají stres a vnitřní nekomfrot, kterému velmi často musí čelit až polovina z nich. Navrátit zpět dobrý pocit navzdory ne úplně ideálním podmínkám, aby dojeli do svého cíle svěží, s úsměvem a sebevědomím, mohou pomoci žvýkačky bez cukru.Potvrzuje to i dopravní psycholožka PhDr. Lucie Skalíková: „Na silnicích vítáme každého pomocníka, který zvýší bezpečnost na cestách. Žvýkání přináší díky stimulaci svalové činnosti řadu povzbudivých efektů,“ uvádí a ještě dodává: „Žvýkačka bez cukru je neocenitelným pomocníkem pro významnou skupinu řidičů, kteří neustále potřebují dělat další věci, protože mají pocit, že řízení nevyžaduje jejich plnou pozornost. Pokud se cítíme příjemně a svěží, a to je pocit, který žvýkačka přináší, ztrácí se únava.“