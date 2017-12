Pečujte o sebe v pohodlí domova

Text: Prima Žena

9. prosince 2017 | 18:00

Kdo by se nechtěl cítit dobře, odpočinutě, příjemně, zdravě? A to kdykoli v pohodlí svého do-mova? Může k tomu dopomoci právě vířivka. Kvalitní a luxusní vířivky, a přitom na trhu zdaleka nejlevnější, nabízí plzeňská firma Vířivky levně.

V její nabídce naleznete kompletní sortiment nejen luxusních vířivek, ale také infrasauny a finské sauny, swimm spa - bazény s protiproudem, to vše včetně příslušenství a prostředků na údržbu vody. „Mnoho vířivek si zákazníci mohou prohlédnout osobně v prodejně, máme jich v showroomu vystavených 130 kusů. Což je nejvíc v celé republice, výstavní plocha má přes 1000 metrů čtverečních,“ říká majitel společnosti Tomáš Hofman.



Specializujete se tedy jen na vířivky a sauny?

Ano, především na ně. Nejen že je prodáváme, ale zajišťujeme také veškerý servis. Měníme kom-ponenty vířivek i saun, provádíme také zazimování vířivek. Prodáváme vířivky pouze s akrylem USA ARISTECH nebo USA LUCITE, výhodou je tedy dlouhá životnost. Naše vířivky mají kont-rolní systémy USA BALBOA nebo kanadské GECKO, to znamená, že voda ve vířivce bude vždy perfektně čistá.



Prodejem značkových venkovních vířivek, vestavěných vířivek, infrasaun a finských saun se vaše společnost zabývá už přes deset let, to už musíte mít spoustu ohlasů. Jaké jsou reference zákazníků?

Spokojených zákazníků máme stovky. Pochvalují si, že nabízíme především výrobky od vybraných prověřených zahraničních výrobců. Náš sortiment obsahuje jak nejmenší varianty masážních vířivek, tak i velké luxusní vířivky s protiproudem - SwimmSpa. Infrasauny jsou rovněž kvalitní, s keramickými a karbonovými zářiči v provedení z kanadské jedle či z cedru, oboje v provedení od dvou do čtyř osob. Finské sauny prodáváme ve světlém masivním dřevě kanadské jedle, ty jsou také velmi oblíbené. Lidé kladně kvitují i to, že jim s výběrem pokaždé rádi pomůžeme. Prodali jsme už stovky masážních van, infrasaun, venkovních vířivek a dalších výrobků. Mnoho produktů slouží našim zákazníkům už léta a jejich využití si nemohou vynachválit.



« předchozí strana 1 2 3 4 5 další strana »