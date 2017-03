Přijměte novou povinnost stylově

Text: Prima Žena

21. března 2017 | 15:00

Je jedno, zda si myslíte, že je EET jen buzerování malých podnikatelů, nebo podle vás naopak pomůže narovnat podmínky. Jestliže podnikáte a přijímáte platby v hotovosti či kartou, koupě EET pokladny vás tak či tak nemine. Je to jednorázová investice odčitatelná z daní, přesto se vyplatí dobře popřemýšlet, do jakého řešení těch pár tisíc korun vložíte.

Stylový Lady EET Box pro ženy podnikatelky

Růžovou si podmaníte zákaznice

Přece jenom kupujete pokladnu, která by vám měla sloužit několik let. Odolné by přitom mělo být nejen pouze dané zařízení, ale i software. Státní program na evidování účtenek občas nefunguje, ale o tom mluvit nebudeme, protože s tím se prostě nedá nic dělat, nicméně pokladní software, který budete využívat, si vybrat můžete. Udělejte to zodpovědně a nezapomínejte, že správná žena neztrácí styl, ani když jde o EET.Mezi českými poskytovateli pokladních systémů se objevil i jeden, který myslí na ženy a jejich speciální potřeby. Jedná se o firmu Awis, jež na našem trhu působí dlouhodobě. Poskytuje pokladní systémy pro obchody, gastro zařízení, různé služby i řemesla a své výrobky přizpůsobuje aktuální situaci na trhu.Momentálně je pochopitelně největší zájem o EET pokladny . AWIS má svůj systém PEXESO, na němž se podílelo 57 odborníků z různých oborů, a v současné době jej využívá přes 2000 uživatelů. PEXESO však bylo modifikováno a nahráno do stylového zařízení, a tak vzniklo EET řešení pro dámy – Lady EET Box.Celý komplet (tablet + systém) je laděný do růžova, a to nejen proto, že je to klasicky ženská barva. Růžová má totiž pozitivní vliv na vás i vaše okolí. Vyvolává slavnostní náladu, eleganci, sentimentální city, pocit štěstí a spokojeného života. Perfektně se hodí ženám, které mají kosmetické studio, kadeřnictví, cukrárnu, svatební salon nebo jsou AVON lady. Systém PEXESO je však vhodný pro podnikání v každém oboru. Růžová pokladna je samozřejmě vhodná i pro muže. Obzvlášť ti, co mají ženské zákaznice, by z této barvy mohli ještě vytěžit.