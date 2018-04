Přivítejte jaro blýskající se podlahou

Text: Prima Žena

2. dubna 2018 | 09:00

Těšíte se na příchod jara, ale zároveň se děsíte velkého jarního úklidu? Příchodem inovovaného mopu Ultramat TURBO do vaší domácnosti se stane úklid podlahy hračkou. A to bez rozmočených rukou a bolavých zad z ohýbání. Nově navíc prošel vylepšením, díky kterému je vkládání hlavice mopu do ždímacího koše ještě jednodušší než dřív.