Proč je odpočinek na cestách důležitý

4. srpna 2017 | 00:00

Letní sezóna s sebou přináší období dovolených, na které se spousta z nás vydává auty, po vlastní ose. Málokdo ale je na dlouhé trasy do zahraničí nebo na druhý konec republiky připravený. Zejména příleži-tostní řidiči, kteří absolvují delší trasu pouze jednou či dvakrát do roka, by měli dát pozor. Není divu, že jim už po několika kilometrech začne klepat na dveře největší nepřítel řidiče – únava. Pokud se s ní potýkáte i vy, nebojte se, pravidelným a efektivním odpočinkem předejdete rizikům a vychutnáte si bezpečnou jízdu.

Odborníci z Evropské spánkové společnosti potvrdili, že únava je pro řidiče stejným rizikem jako alkohol. Velmi ospalí lidé se totiž ve skutečnosti chovají podobně jako podnapilí. Ospalost zpomaluje reakce, snižuje vnímavost a zhoršuje rozhodovací schopnosti. Smrtelné nebezpečí řízení v ospalosti si však oproti nebezpečí řízení pod vlivem alkoholu přizná málokdo. Na odpočinek bychom přitom měli myslet už před jízdou, zejména pokud se chystáme na dlouhou trasu. Nevyplatí se podceňovat ani příznaky různých onemocnění včetně obyčejného nachlazení, které doprovází podobné disfunkce vnímavosti jako únavu.



Pokud jste se před jízdou řádně vyspali, máte oproti „nevyspalcům“ z čeho čerpat energii. Nicméně i vám po monotónní a dlouhé vzdálenosti hrozí mikrospánek. Ten sice netrvá déle než pouhé vteřiny, ale i ty mohou být během řízení osudové. Nejčastěji mu řidiči podléhají právě v letních měsících při vysokých teplotách, které zhoršují cirkulaci vzduchu ve vozidle. Riziková je také jízda při zhoršené viditelnosti – za šera či v noci, zejména pak mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní. Nebezpečný může být i poslech monotónní nebo příliš hlasité hudby, která bdělost a soustředění také dlouhodobě nepodporuje.



Jak s únavou zatočit?

Hned, jakmile začnete pociťovat příznaky únavy, např. se přistihnete, že si opakovaně třete oči, vyhledejte nejbližší místo k odpočinku. Zastavit můžete v bezpečnostním (odstavném) pruhu silnice, na odpočívadle nebo čerpací stanici, kde si v klidu protáhnete tělo a okysličíte organismus. Najděte si takovou čerpací stanici, kde se dá příjemně posedět, třeba při šálku dobré kávy a malého občerstvení. To si můžete s jistotou dopřát např. ve Stop Café, kavárnách čerpacích stanic Benzina. Díky vysokorychlostní wi-fi tu máte navíc možnost vyřídit si e-maily nebo naplánovat výlety. Během přestávek tak odvedete pozornost od náročného řízení. Pauzu efek-tivně využijete také údržbou vozu – umytí oken totiž splňuje nejen požadavek pravidelného pohybu, ale má také bezpečnostní efekt. Samozřejmostí je natankování. Kdybyste chtěli prospět i svému vozu, načerpejte na Benzině nové palivo Efecta s čisticím účinkem nebo jedno z prémiových paliv Verva.



