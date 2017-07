Reproduktory, které roztančí každou místnost

Text: Prima Žena

28. července 2017 | 12:00

Potrpíte si na kvalitní zvuk, ale nechcete si domov hyzdit změtí repro bedýnek a kabelů? Neviditelné reproduktory Stealth Acoustic, z nabídky společnost Stakohome Innovation s.r.o., můžete zabudovat do zdi nebo do stropu tak, že po nich nezůstane ani památky.

Na rozdíl od takzvaných skrytých reproduktorů totiž nepotřebují k provozu ani žádné nevzhledné mřížky. Neviditelné reproduktory tak spatříte naposledy při montáži. Následně je přikryje vkusná výmalba nebo efektní tapeta. Pak už můžete zaujmout pohodlnou pozici, na mobilu, počítači nebo jiném intuitivním ovladači zvolit hudbu svého srdce a začít si vychutnávat dokonalý zvuk. A to doslova. Po instalaci do stropu nebo stěny zmizí neviditelný reproduktor pod tapetou, látkou, benátským štukem, standardní nátěrovou hmotou nebo strukturovaným povrchem. Reproduktory Stealth Acoustic totiž nejsou kompromisem mezi efektem neviditelnosti a kvalitou zvuku, jak by se dalo čekat. Díky jedinečné technologii, kterou vyvinula tato americká společnost, si naplno užijete i ten sebenepatrnější tón. A basy? Bez těch ani ránu! Můžete se o tom přesvědčit na vlastní uši v showroomu firmy Stakohome na Aloisovské 934/8 v pražském Hloubětíně.Kvalitní není pouze zvuk, ale také zpracování reproduktorů. Jejich bezproblémová instalace probíhá už od roku 2003. Není proto důvod obávat se nuceného vysekávání reproduktorů kvůli opravám. „Podle našich zkušeností se do zdi seká maximálně ve vedlejší místnosti, protože se klient rozhodl, že tam chce neviditelné reproduktory taky,“ potvrzuje bezproblémovost František Staroba ze společnosti Stakohome Innovation s.r.o ., což je výhradní distributor reproduktorů Stealth Acoustic v ČR.Neviditelné reproduktory dokážou díky podkresové hudbě navodit příjemnou atmosféru v koupelně či kuchyni nebo vám poskytnou luxus plnohodnotného audiosystému 5.1 nebo 7.1, ze kterého nemusíte otírat prach. Pokud chcete svůj domov proměnit ve skutečný hudební ráj, postarají se o to audiozóny, díky kterým můžete poslouchat stejnou hudbu v různých místnostech.Neviditelné reproduktory značky Stealth Acoustic poskytnou dokonalý hudební zážitek všem, kteří sází na kvalitu a nechtějí si své okolí hyzdit bedýnkami a kabely. Technické informace a další podrobnosti naleznete na www.neviditelne-reproduktory.cz , tel: 226 517 528, mobil: 777 780 384.Rádi Vám poradíme s výběrem toho nejlepšího a nejvhodnějšího řešení domácího ozvučení. Stakohome Innovation s.r.o.