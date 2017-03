Rozšiřte si obzory znalostí angličtiny

Text: Prima Žena

13. března 2017 | 12:00

Angličtina je druhým nejrozšířenějším jazykem na světě. Předběhla ji čínština a konkuruje jí hindština, ovšem to jsou řeči, které využijete pouze v úzké oblasti. Anglicky se domluvíte na celém světě, je to úřední jazyk několika států na různých kontinentech, navíc se jedná o řeč, kterou se drtivá většina lidí ve vyspělých zemích učí. A jak jste na tom vy?

Bez znalosti angličtiny to budete mít těžké při vycestování do zahraničí, sníží se vaše šance na trhu práce, nepřečtete si spoustu věcí na internetu a tak bychom mohli pokračovat.S angličtinou se v dnešní době prostě počítá a nikdo nebere ohledy na to, zda patříte ke generaci, která se ve škole učila ještě ruštinu či němčinu. Kurzy angličtiny přece můžete navštěvovat v každém věku.