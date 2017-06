Seznamte se Vivensem

Text: Prima Žena

29. června 2017 | 12:00

Udržet si doma pořádek může být jednodušší než si myslíte. Stačí k tomu mít spolehlivého pomocníka, který svým s úklidem pomůže a zajistí dokonale čisté podlahy, koberce, nábytek i vzduch. Takovým pomocníkem je multifunkční vysavač Vivenso. Co se o něm potřebujete vědět, se dočtete v následujícím článku.

Bojovník s alergiemi

Vysavač Vivenso není pouze vysavač, který odstraňuje běžné nečistoty jako jsou drobky, prach nebo drobný nepořádek. Vivenso díky moderní a speciální technologii dokáže z podlahy, ale i vzduchu odstranit alergeny, jemné prachové částice a také pachy. Domácnost je po úklidu s Vivensem dokonale čistá, zbavená veškerých nečistot. Taková domácnost je bezpečná i pro alergiky a astmatiky. Není v totiž nic co by způsobovalo jejich alergické či astmatické záchvaty nebo celkově zhoršovalo jejich zdravotní stav.



V čem je Vivenso jiný

První velkým rozdílem od běžných i jiných multifunkčních vysavačů je, že Vivenso nesbírá a nefiltruje nečistoty přes filtry, ale přes speciálně navržený dvoustupňový separátor a nečistoty míří přímo do nádoby s vodou. To má několik výhod. První výhodou je, že jsou veškeré nečistoty namočené a tudíž už “nelétají” a nemohou se tak opět dostat do vzduchu. Druhou výhodou je, že z vysavače díky vodě a separátoru vychází z vysavače čerstvý a čistý vzduch. Ten zajistí příjemné klima ve vaší domácnosti.



Technologie inspirovaná přírodou

Vivenso se inspirovalo čištěním vzduchu samotnou přírodou. Používá tak sílu vody a vzduchu. Vzduch s nečistotami proudí do vodní nádrže, kde se “propere”. Je to díky separátoru, který má dvojitý chod. Různě nastavené lamely způsobují větší víření vody, což rychleji a účinněji pohlcuje prach.



Jak to funguje? Rovně nastavené lamely ve spodní části separátoru nahánějí vodu do horní části, kde jsou šikmo nastavené lamely, které pracují jako mlýnské kolo. Díky tomu dochází k vyčištění vzduchu, který je zbaven i těch nejjemnějších částic.



« předchozí strana 1 2 další strana »