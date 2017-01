Skvělá káva doma a bez práce

Text: Prima Žena

31. ledna 2017 | 12:00

S kávou si můžete hrát, ochutnávat, zkoušet různé metody přípravy, ladit správné množství, hrubost mletí i teplotu vody, abyste si uvařili šálek podle vlastní chuti. Anebo prostě chcete dobrou kávu a nemáte chuť nebo čas se složitě zabývat přípravou třeba v ranním poklusu do práce.

Rozpustná káva, turek nebo kapsle řeší problém rychlosti, ale pokud si rádi užíváte šťavnaté chutě výběrové kávy i doma, pak je pro vás možná designový kávovar Moccamaster. Ten umí šálek (nebo konvičku) kávy srovnatelné té z kaváren doubleshot uvařit stisknutím jednoho tlačítka.„Moccamaster je vlastně hodně vylepšená verze klasického překapávacího kávovaru. Jednoduše nahoru dáte do papírového filtru potřebné množství mleté kávy a zmáčknete tlačítko. Přes filtr pak po celou dobu extrakce prokapává voda o stálé teplotě 94 ‎⁰C, takže v šálku najdete šálek filtrované kávy tak dobré, jak dobrou jste si zvolili kávu. Je to opravdu ideální metoda přípravy, pokud spěcháte nebo prostě jen máte rádi dobrou kávu, ale ne dlouhé přípravy,“ vysvětluje Jaroslav Tuček z pražírny doubleshot, která Moccamaster prodává.Na www.doubleshot.cz jsou na výběr dva typy. První, velký Moccamaster, využijete jak doma, tak třeba v kanceláři, protože dokáže za 6-8 minut uvařit 1,25 litru kávy do termo konvice, takže skvělou kávu můžete mít v kanceláři průběžně..Druhý Moccamaster Cup One je ideální domů. Za 4 minuty vám uvaří přesně jeden šálek kávy, a to opravdu doslova. Stačí si pak šálek z kávovaru vyndat a rovnou můžete vyrazit. Součástí kávovaru jsou totiž rovnou sladěné šálky, ze kterých si můžete kávu rovnou vypít, případně můžete použít jakýkoliv váš. Moccamaster Cup One je dodávaný v 6 výrazných barvách, a hodí se tak snad do každé kuchyně.Jediné, co za vás kávovar neudělá, je mletí kávy. Abyste si mohli dopřát opravdu špičkový šálek kávy, musíte sáhnout po čerstvě pražené kvalitní kávě a tu si těsně před přípravou namlít, aby si zachovala všechny své chuťové přednosti. Pokud si ji totiž namelete byť třeba jen den předem, ztrácí rychle své aroma a šťavnatost, a to by byla škoda.