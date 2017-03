Správný výběr dětského kola

Text: Prima Žena

31. března 2017 | 15:00

Venku se otepluje a s tím přicházejí i dny, které můžeme trávit s dětmi v přírodě na kole. Aby vaše dítě jízda na kole bavila, musí pro ně být fyziologicky příjemná a hlavně jednoduchá. Správná jízda na kole zlepšuje jejich motoriku, stabilitu a zvyšuje fyzickou zdatnost.

Dejte si tedy při výběru pozor na důležité detaily, jako jsou dobré brzdy, pohodlnost sedla, velikost rámu a další prvky, které vám vaše společné výlety pomohou zpříjemnit a zabraňte brzkým návratům s kolem na zádech a dítětem v náručí.



Nejdůležitějším parametrem je bezesporu správná velikost. Často děláme chybu s koupí většího rámu kola s tím, že do něj dítě doroste. Bohužel se dítěti pak špatně ovládá a celý posed na kole je hned od první chvíle nevhodný. Nedosáhne na zem nebo se příliš natahuje na řídítka. Správný výběr tedy není ovlivněn věkem dítěte, ale jeho výškou. Velikosti dětských kol jsou v rozmezí od 12, 14, 16, 18, 20 do 24 palců.



Pro ty nejmenší jsou na kolech o velikosti 12 palců automaticky přidaná balanční kolečka, která pomohou při nácviků první jízdy. Zamezí pádům a dítě neztratí chuť do dalších pokusů a rozjezdů na kole. Jakmile se začne zlepšovat, kolečka se postupně zvedají, až se nakonec odstraní úplně. Při celkovém výběru dbejte na pohodlí a bezpečnost.



Dětská kola Scirocco Racing 12 pro nejmenší jsou vybavena také důležitou protišlapnou brzdou, která funguje tak, že dítě šlápne dozadu, aby se kolo zastavilo. Děti umí tento systém brždění při nebezpečí používat instinktivně. Má ochranný kryt na řetěz, čímž předcházíme zaseknutým tkaničkám nebo oděvu do řetězu.



U větší kol, velikosti 20 a 24, které už umí dítě lépe ovládat, dbáme na výběr správné převodovky, která je důležitá pro komfortní a pohodlnou jízdu. Dítě tak lehce ujede delší vzdálenosti a nezalekne se ani dlouhého kopce. Kola X-Fact Mission JR jsou vybavena kvalitní přehazovačkou Shimano RD-TX800.



