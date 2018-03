Stavte výhodně se slevou 50 % !

Text: Prima Žena

23. března 2018 | 09:00

Kladete-li důraz na úspornou a zároveň kvalitní stavbu nebo rekonstrukci rodinného domu, přemýšlejte! Jedinečný SLEVOVÝ POUKAZ „Stavte výhodně. Když šetřit tak pořádně.“ je výsledkem unikátního partnerství předních výrobců stavebních materiálů. Využijte garantovanou slevu ve výši až 50 % na zdivo, střešní krytiny, komíny, okna či dveře, potrubí, a dokonce i koupelny.

Výrazná úspora a zároveň značná kvalita:

Předmětem SLEVOVÉHO POUKAZU „Stavte výhodně. Když šetřit tak pořádně.“ jsou:

Významné společnosti stavebního trhu - Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., TONDACH Česká republika s.r.o., Schiedel, s.r.o., Window Holding a.s., Pipelife Czech s.r.o. a SIKO KOUPELNY a.s. vám pomohou se splněním snu o vlastním rodinném domě.Ať už jej budete stavět nebo rekonstruovat, cenové výhody SLEVOVÉHO POUKAZU „Stavte výhodně. Když šetřit tak pořádně.“ vám značně sníží plánovaný finanční rozpočet.