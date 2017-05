Trávník nadupaný energií

Text: Prima Žena

16. května 2017 | 09:00

Milujete svou zahradu. Důvěrně se přátelíte se sekačkou na trávu a klávesnice vašeho počítače nikde neťuká rychleji než v altánu za domem. Jenže baterie notebooku dlouho nevydrží a u sekačky jste si minule omylem přesekli přívodní kabel. Co vám pomůže? Ideálním řešením jsou venkovní podlahové zásuvky, které vám dovolí užívat si aktivit na čerstvém vzduchu od rána do večera.

Budiž světlo i grilování

Nebojte se, jsou bezpečné

Možná vás tato možnost ani nenapadla, protože jste se domnívali, že podlahová elektrická zásuvka je záležitostí interiéru. Pravda je, že dokáže stejně účinně pomoci venku i uvnitř, a podle toho pak mluvíme o interiérových či venkovních (exteriérových) podlahových zásuvkách . Hlavním úkolem každé podlahové zásuvky je dovést elektřinu na místo, kde ji právě potřebujete. A je jedno, jestli jde o pracovní stůl uprostřed obývacího pokoje, lehátko na terase či lavičku v altánu vzadu na zahradě. Venkovní podlahové zásuvky , jež se nejčastěji instalují pod trávník nebo pod povrch dlažby, vám pomohou nejen s hladkým provozem sekačky, ale též s použitím jakéhokoliv zahradního či jiného nářadí, jež vyžaduje připojení ke zdroji. V případě potřeby není problém umístit podlahovou zásuvku do bezprostřední blízkosti vjezdu, protože jí nijak neublíží hmotnost přejíždějícího auta. Co se týče počítače, ani nemusíte pravidelně pracovat z domova, abyste dokázali ocenit pohodlí, které vám venkovní podlahová zásuvka poskytne při psaní na terase nebo v zahradní besídce.Život však není jen o práci, proto nesmíme zapomenout na radostné a příjemné okamžiky, které jsou bez použití venkovních elektrických boxů nemožné nebo minimálně komplikované. Jestli doma rádi grilujete, tušíte, o čem je řeč. Možná také oceníte posezení u osvětleného bazénu či zahradního jezírka, v zimě je zase venkovní elektrická zásuvka nepostradatelná při instalaci vánoční světelné dekorace.Možná vás napadlo, jak se venkovní zásuvka s elektrickým proudem snese s okolním vlhkem, pískem, hlínou a dalšími nástrahami drsné přírody? Nemusíte se bát o své zdraví ani o její funkčnost. V porovnání s interiérovými verzemi mají samozřejmě venkovní podlahové zásuvky odolnější konstrukci krabice i krycího víka, jsou vodotěsné a nedostane se do nich prach ani jiné nečistoty.