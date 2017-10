U psů je potřeba pečovat o oči a uši

Text: Prima Žena

3. října 2017 | 09:00

Mít doma psího kamaráda sebou nese i nutnost o něj pečovat a věnovat pozornost jeho zdraví. Zvíře si na rozdíl od lidí neumí říct, že ho něco trápí a proto je na zodpovědném chovateli, aby odhalil případné první příznaky problémů. Prvními místy, kam byste měli upírat svoji pozornost, jsou oči a uši, na kterých primárně hodnotí změnu zdravotního stavu i veterináři při prohlídce.

Oko, do duše okno

Všimnout si, že s očima vašeho psa není něco v pořádku, asi není nic těžkého. Ideální je čistit a kontrolovat oči každé ráno po venčení. Ne vše ale hned znamená problém. Psi například mívají v očích ospalky stejně jako lidé, i když u řady plemen je z důvodu jejich fyziognomie sklon k slzivosti větší. Může to být způsobeno kožní řasou nebo třeba chloupky, které zasahují do očí. Psi také mohou mít zarudlé oči – což nebývá příznak nevyspání, ale může to být na jedné straně banální problém, třeba díky usilovnému hrabání na zahradě a prachu v očích, na druhé ale třeba alergická reakce nebo dokonce příznak vážnějšího onemocnění, se kterým je třeba zajít na veterinu.



Jak radí MVDr. František Zahrádka z Plzeňské veterinární ordinace, na psí nebo kočičí oči není vhodné používat lidské masti a kapky, které mohou obsahovat antibiotika nebo kortikoidy. Ospalky a slzy pejskovi otřete kapesníkem, aby se neusazovaly v srsti, oči můžete pro okamžitou akutní pomoc ošetřit např. Vetericynem, který nepálí a působí protizánětlivě, případně borovou vodou, odvarem světlíku nebo černým čajem.







Pravidelně kontrolujte, zda pejskovi nepřerůstají chloupky do oka. Pokud však problém přetrvává, slzivost je nepřirozená a neustává, oko je stále zarudlé, tvoří se krusty, oko psa svědí - neváhejte a poraďte se s odborníkem .

« předchozí strana 1 2 další strana »