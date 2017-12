Unikátní květinový aroma difuzér

Text: Prima Žena

Nechte doma vykvést nádherný květ a zároveň si užijte vůní čerstvých květin, díky originálnímu bytovému difuzéru Natural Bloom at Home.



Kolekce difuzérů obsahuje tři druhy vůní:

Zbrusu nová kolekce bytových aroma difuzérů ve tvaru květu, které jsou vloženy do skleněné láhve s obsahem přírodní vůně o objemu 100ml. Tyto bytové vůně evokují rozkvétání tím, že se postupně zbarvují. Po vložení knotu do sklenice se začne květ napouštět, postupně po dobu 7 dnů zabarvovat a uvolňovat příjemnou vůni z přírodních složek až 60 dní. Díky dlouhému knotu nejste omezeni použitím pouze v originální sklenici, ale můžete květ vložit do jakékoliv jiné nádoby vhodného tvaru. Tím můžete vytvářet různé designové kreace. Imitace květu je ručně vyrobena ze savého materiálu bílé barvy a textilního knotu. Vonná kapalina je vyrobená z esenciálních olejů, které jsou získány z výluh květin. Díky přírodní bázi vonné kapaliny je vůně Rosetta identická s vůní pravé růže.Rosetta – Růže : Romantická vůně růží Vás povzbudí a zpříjemní každý všední den, uvolní napětí a navodí kouzelnou atmosfér.Gardenia – Gardénie: Vůně Gardénie má vědecky prokázané sedativní účinky a proto mnoho lidem tato vůně přináší zklidnění, úlevu od úzkosti a podporuje hluboký spánek.Esoteria: Esoteria navodí mystickou atmosféru plnou tajemna a uvolnění.Bytové aroma difuzéry Natural Bloom at Home jsou unikátní a neokoukané designové doplňky do bytu, kanceláře, koupelny a jiných místností. Jsou vhodné jako zajímavý dárek i pro řadu jiných příležitostí.„Kvalitní a přirozená vůně květin, kterou si zamilujete na první setkání“Video ukázka ZDE Více informací a koupit vůně ZDE