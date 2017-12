Univerzální dárek

Text: Prima Žena

20. prosince 2017 | 15:00

Štědrý den je za dveřmi a vy stále nevíte, jaké dárky pořídit. Chtělo by to něco univerzálního, něco, co má rád každý a bude to používat denně. Polštář.



Co by měl splňovat kvalitní polštář

Kvalitní spánek přispívá k celkové regeneraci těla. Důležitou roli hraje i výběr polštáře. Společně s kvalitní matrací zajistí, aby páteř byla v optimální poloze, a vy jste se ráno probudili skutečně odpočinutí.



1) Opora krční páteře

Při spánku na boku a na zádech musí polštář správně podepřít krční páteř a hlavu. Se správnou oporou krční páteře nebude docházet k jejímu bortění, dojde k optimální regeneraci krčních plotének a nevytvoří se nezdravý tlak na nervové kanálky v krční oblasti. Správný polštář pomůže zmírnit či odstranit bolesti hlavy.



2) Prodyšnost

Kůže je v přímém kontaktu s polštářem. Ten by měl být dostatečně prodyšný a měl by umožňovat cirkulaci vzduchu, a tím napomáhat dýchání kůže a zmírňovat nadměrné pocení. Při nadměrném pocení např. při nemoci nebo v letních měsících pak polštář musí kvalitně odvětrat vlhkost.



3) Přizpůsobivost tvaru

Polštář by se měl správně vytvarovat i při změně polohy. Důležitým kritériem je schopnost podepřít, a současně zmírnit tlak na krční páteř při poloze na zádech a při spaní na boku udržet krční páteř v rovině a zmírnit tlak na krční tepnu, která zajišťuje správné prokrvení mozku .

