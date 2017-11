Víte, jak zvládnout předvánoční stres?

Text: Prima Žena

23. listopadu 2017 | 15:00

Napečeno, vygruntováno, nakoupené a zabalené dárky a k tomu usměvavá a veselá žena, která rozdává pozitivní energii na všechny strany. Krásná představa, ale dost utopická. Chcete se jí přiblížit? Nachystali jsme pro vás pár triků, které vám předvánoční čas zpříjemní



Trocha sobeckosti je na místě

Hebká pokožka, čistá mysl

Nakupujte online

Zpříjemněte si vaření

Sexy i v kuchyni

Úklid? Ale pššt….

Pořád myslíte jen na ostatní a víte, že jiná prostě nebudete? Udělejte si aspoň jeden sobecký den. Vyrazte na nákupy, dokud ještě obchodní centra nejsou plná zoufalých lidí, zběsile nakupujících dárky. A kupte si něco krásného. Třeba nějaké krásné večerní šaty , aby vám to v den D pořádně slušelo.Kůže zrcadlí stav našeho těla. Se stresem se objevují pupínky, bledost, nezdravá barva pokožky a to na sebevědomí rozhodně nepřidá. Dopřejte si proto pravidelně aspoň jednou týdně peeling a uklidňující, antistresovou pleťovou masku a s krásnou, rozzářenou pokožkou se budete i nádherně cítit.Už máte připravený seznam s vánočními dárky? Většinu věcí, které potřebujete, se snažte nakoupit online, ať se co nejvíce vyhnete přeplněným obchodním centrům. A když už do nich musíte? Odměňte se za to – třeba tím, že po nákupech vyrazíte na kávu a dortík s kamarádkou. Důležité také je nesnažit se sehnat všechno najednou. Máte dva, tři úlovky? To je skvělý výsledek.Pečení perníčků a cukroví si před Vánoci většina žen idealizuje a na vykrajování a prozpěvování vánočních koled se těší. Jenže pak to začne, koledy štvou na každém rohu, mouka a těsto všude a do toho se přidává bolest zad a ramena z hnětení těsta. Jenže co naplat, když kupované cukroví je drahé a není tak dobré? Udělejte si doma anketu a zeptejte se, komu co chutná. Že všichni milují vanilkové rohlíčky? Tak zapomeňte na dalších deset druhů, které stejně skončí v mrazáku a dojídají se v létě. Vyberte tři nejoblíbenější a na zbytek se můžete vykašlat.A protože v kuchyni v prosinci strávíte spoustu času, zapomeňte na staré vytahané hadry a vezměte si na sebe něco pohodlného, pěkného. Napadlo vás někdy, kolik elegance dodá zajímavá zástěra na vaření Ano, uklizená domácnost je na Vánoce nutností. Jenže vážně si myslíte, že je dobrý nápad v tom mrazu umývat všechna okna? Na jaře se přeci myjí lépe. A ta hloubková revize šatny? Tam přeci návštěvy nechodí. A na vrch té vysoké skříně stejně nikdo nedohlédne, takže si prachu určitě nevšimne.