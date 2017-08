Vítejte ve světě robotů

10. srpna 2017 | 09:00

Již není pochyb o tom, že žijeme v robotické době. První pokusy o sestavení mechanického stroje probíhaly dokonce už ve starověku. Jednalo se o stroj poháněný párou, který připomínal holuba. Dnes jsou na trhu mnohem praktičtější pomocníci, kteří za vás díky chytrým technologiím uklidí celý dům nebo třeba uvaří večeři. Zapomeňte na fyzicky náročné zametání, které jen rozvíří prach, a sáhněte po chytrém robotovi.

Miliony lidí po celém světě už žijí v robotické domácnosti a nemohou si stěžovat. Za rostoucí trend hovoří jasně čísla, podle odborníků se do dvou let mezi námi bude pohybovat až 31 milionů mechanických pracantů. Krom efektivity jsou roboti přitažliví i finančně. Na jeden měsíc najatá úklidová služba totiž stojí podobně jako chytrý přístroj, který pro vás bude pracovat i desetiletí.



Nahradí nás roboti?

Největší boom samostatně pracujících strojů nastal ve 20. století. Prvního průmyslového robota představili v padesátých letech v Americe Georg Devol a Joseph Engelberger a k humanoidní podobě měl hodně daleko. Účelem bylo ulehčit práci lidem v továrně a prakticky šlo jen o přenášení objektů z jednoho místa na druhé. Nejdříve se roboti používali pro těžkou práci, v současnosti však pomáhají ve stále více domácnostech. Jsme svědky, že stroje dokáží nahradit člověka téměř ve všem. Své o tom ví společnost Moley Robotics, která už je jen krůček od vytvoření plně robotické kuchyně. Za nedlouho bude běžné, že kuchaře nahradí roboti. A velké oblibě se těší i robotické panny. Poptávka však není jen po polidštěné podobě „sexy strojů“, ale také po jejich inteligenci. Matt McMullen, tvůrce umělých krásek, vyvíjí prototyp hlavy, která je schopná mrkat, otevírat pusu a vést základní rozhovor. V budoucnu by si panna Realbotix měla uvědomovat i lásku a bude stát 1,5 mil Kč.



Nechte úklid profesionálům

Pokud si myslíte, že roboti jsou vlastně jen hračky na hraní, pak se nenechte mýlit. Není to jen módní výstřelek. Vypovídá o tom i značka iRobot, která patří mezi nejlepší na trhu, a kromě výroby robotický pomocníků vyvíjí technologie i pro NASA. Jejich taktický obranný robot, původně určený k zneškodňování min, pomáhal prohledávat trosky Světového obchodního centra v New Yorku a zkoumal rovněž prostory poničeného Pentagonu v září 2001.



