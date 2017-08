Volte dřevostavby!

Text: Prima Žena

29. srpna 2017 | 15:00

Vyberte si svoji novou dřevostavbu v sobotu 7. 10. 2017 na Dni dřevostaveb a vyhrajte některou ze zajímavých cen.

Asociace dodavatelů montovaných domů pořádá pro všechny příznivce dřevostaveb, zejména však pro ty, kteří se pro výstavbu svého nového dřevěného domu teprve rozhodují akci pod názvem „Den dřevostaveb 2017“, jejímž cílem je propagovat u široké veřejnosti kvalitní dřevostavby a to nejenom vzorové a referenční domy, ale i rozestavěné stavby členských firem ADMD.„Den dřevostaveb 2017“ se bude konat v sobotu dne 7. 10. 2017 od 10:00 do 17:00 hodin, kdy budou otevřeny a zpřístupněny vybrané vzorové a referenční stavby členských firem ADMD na území celé České republiky. Akce, kterou pořádá Asociace dodavatelů montovaných domů, má moto: Dřevostavby od ADMD = kvalita, jistota a spokojenost zákazníka.Smyslem akce bude, zejména laické veřejnosti, ale i ostatním zájemcům o kompetentní informace o dřevěných montovaných domech, co nejvíce prezentovat a přiblížit moderní dřevostavby, jejich konstrukci, vlastnosti a samotnou technologii výstavby. Jinými slovy se dá říci, že se jedná o Den otevřených dveří ve vybraných dřevostavbách v ČR.Do akce se svými vzorovými domy zapojí většina členů ADMD a počet staveb, které budou moci zájemci dne 7. 10. 2017 navštívit bude kolem třiceti. Detailní přehled a charakteristiky staveb, včetně adres a kontaktů na stavební poradce, kteří budou ve vzorových domech zákazníkům k dispozici, je zveřejněn na webových stránkách www.DenDrevostaveb.cz . Pro návštěvníky akce bude probíhat také soutěž na Facebooku Asociace dodavatelů montovaných domů.Jedním z míst, kde si budou moci zájemci o dřevostavby prohlédnout více domů najednou, je Centrum vzorových domů na Bauerově ulici č. 10 v Brně (vedle areálu BVV), kde bude pro návštěvníky připraven bohatý doprovodný program včetně občerstvení.Ing. Vratislav Blaha, CSc.předseda Asociace dodavatelů montovaných domů