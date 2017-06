Vybíráme dětské kolo

27. června 2017 | 09:00

Vyrostlo vaše dítko z odrážedla, takže nastal čas přesedlat na kolo? Při výběru se zaměřte nejenom na správnou velikost, kvalitní brzdy, ale berte v potaz i váhu kola. Rady, jak na výběr dětského kola, pro vás připravili odborníci z CykloSpeciality.cz.



Platí, že dítě, které se na kole teprve učí jezdit, a nic na tom nemění ani fakt, že odrážedlo zvládlo doslova bravurně, musí dosáhnout nohama na zem. Rozhodně mu nepořizujte kolo jako překvapení do poslední minuty. Je nutné, aby si tento dárek vyzkoušelo, jak mu sedí nejenom zmíněnou velikostí, ale také pocitově, tedy ovládáním, a to i přesto, že se bude na kole nejspíš zatím jenom odrážet.



Doroste do něj

Rodiče postupují při výběru kola často stylem, koupíme větší, však do něj Pepík nebo Maruška dorostou. To je sice na jednu stranu pravda, ale než se tak stane, dítě je vystaveno poměrně závažnému riziku úrazu, protože na kole neodpovídajícím jeho velikosti nemůže sedět jinak, než nepřirozeně. Takové kolo bývá z pochopitelných důvodů špatně ovladatelné a na malé dítě obvykle těžké, protože je konstruované pro většího, a tedy i fyzicky zdatnějšího cyklistu. Šikovné dítko možná jízdu na nevhodném kole na rovině zvládne, ale pokud se bude takto trápit delší dobu, může to vést ke špatným jízdním návykům.



Správná velikost

Co typ kola, to jiná konstrukce. Proto rozhodně neplatí, že když vašemu dítěti sedí jedna značka, kterou si vyzkoušelo u kamaráda, bude mu sedět i jiná značka stejné velikosti, kterou mu pořídíte jako překvapení v obchodě. Existují tabulky, které uvádějí vzdálenost od rozkroku na zem pro jednotlivé věkové kategorie. Problém je ale v tom, že ne všechny děti rostou přesně podle tabulek. Dětská kola se prodávají ve velikostech 12, 14, 16, 18, 20 a 24 palců. Fakt, že váš potomek na kole teprve začíná, rozhodně nemusí znamenat, že mu sedne kolo velikosti 12 palců a rovnou odstartuje na 14.



