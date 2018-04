Vyražte do města na tokyobike!

Text: Prima Žena

14. dubna 2018 | 09:00

Kolo do města patří! A konečně i v našich zeměpisných šířkách zažívá vzestup jako dopravní prostředek. Každý, kdo hledá alternativu k hromadné dopravě nebo zbytečně časté jízdě autem, nachází cestu právě ke kolu. 100% technický stav je pro každodenní jízdu po městě samozřejmostí.

Tokyobike ale nabízí naplnění i po stránce estetické! Japonská městská jízdní kola se zapsala do povědomí svým minimalistickým designem i hravou barevností a jsou dokonale přizpůsobena městskému životnímu stylu. V karlínském showroomu Urbane jsou k dostání nejen samotná kola od tokyobike, ale i nezbytné doplňky pro bezstarostnou jízdu.



Městská kola od tokyobike dnes potkáte na ulicích New Yorku, Berlína a samozřejmě i v samotném Tokiu, kde se značka zrodila. Staly se součástí životního stylu moderního městského člověka a po světových metropolích se pomalu, ale jistě začínají prosazovat i v Praze a dalších českých městech. „Mám radost, že se kolo dostává ze své sportovní škatulky a je z něj čím dál oblíbenější dopravní prostředek,“ říká Václav Stránský, zakladatel showroomu Urbane. Jízda ve městě přináší specifické požadavky, na které jsou kola od tokyobike připravena! Mají menší kola pro rychlejší akceleraci a při manipulaci určitě každý ocení i jejich nízkou hmotnost. Vedle technické dokonalosti je pro tokyobike charakteristický nadčasový design, který z kol dělá ideálního společníka na cestu do práce, na schůzku nebo na večerní sraz s přáteli.