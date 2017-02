Wellness promyšlené do posledního detailu

Text: Prima Žena

9. února 2017 | 12:00

Harmonie mezi saunou, vířivkou a parní lázní, návrh odpočinkových zón, spolehlivá izolace. Při stavbě perfektního wellness centra musí dodavatelská firma myslet na každý detail.

Detaily spojené v harmonický celek

Není infrasauna jako infrasauna

A přesně to dělá pražská Wellness Vision, která takových center navrhla už přes 5 000. Třeba v brněnském hotelu Avanti nebo karlovarském Richmondu.Představte si dokonalé wellness centrum. Lehnete si do finské sauny, nasajete horký vzduch a během 15 minut prohřejete tělo. Po čtvrthodince blaha vylezete, dáte sprchu a skočíte do osvěžujícího bazénu s protiproudem. A až budete z plavání příjemně unavení, vyvalíte se v měděné vaně s bylinkami, zavřete oči a za doprovodu relaxační hudby budete ležet tak dlouho, jak budete chtít…Ve Wellness Vision takové představy mění ve skutečnost každý den. Wellness pro ně není jen o finské sauně a vířivce – staví také infrasauny, parní lázně, bazény, bazény s protiproudem (swim-spa), odpočívárny s intimním osvětlením, sprchové atrakce atp. Pracují tak, aby jednotlivé prvky fungovaly jako harmonický celek a vy jste si z wellness odnesli výjimečný zážitek.Při návrhu a realizaci přitom nemyslí jen na vzhled nebo pohodlí, ale taky funkčnost. Důkazem jsou infrasauny.Někteří prodejci nabízejí infrasauny se zářiči, které vysílají jen úzké spektrum infračerveného záření. Takové sauny jsou levné a zahřejí, bohužel však neléčí.Ve Wellness Vision navrhují infrasauny se zářiči Phillips Vitae, které vysílají kompletní spektrum záření – IR-A, IR-B i IR-C. Jistě, jsou o něco dražší. Na druhou stranu ale prohřívají pokožku až do hloubky 4 cm a mají prokazatelně léčivé účinky: stimulují krevní oběh, snižují svalové napětí, likvidují viry.Na wellness zkrátka nemá smysl šetřit. Je lepší oslovit firmu, která se v oboru vyzná.