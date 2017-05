Zefektivněte úklid

Text: Prima Žena

17. května 2017 | 15:00

Domácí práce zrovna nespadají do kolonky „neoblíbenější aktivita“, kdo ale chce mít doma čisto, musí se s nimi nějak poprat. Denně se uklízení věnuje dle výzkumu Sociologického ústavu AV ČR až 80 % Čechů.

Zejména ženám zabere péče o domácnost v průměru 3 hodiny každý den, o víkendu během dopoledne uklízíme téměř všichni. Není tedy divu, že na společné rodinné chvilky pak nezbývá moc času. Urychlete náročný úklid a udělejte si více volna pro své nejbližší, zaručeně to ocení.



Jak na to?

Nejefektivnějšího úklidu dosáhnete tak, že si ho dobře rozplánujete. Pokud máte na nábytku prach, zbavte se ho hned na začátku, zabráníte tím rozvíření. Místo utěrky z mikrovlákna dobře poslouží i obyčejná ponožka ze savého materiálu, ke které se ztratila druhá do páru. Jakmile máte hotovo, můžete se pustit do zbytku práce. V dnešní době však na to nejste úplně sami. O podlahy se postarají samostatní domácí pomocníci, s mastnotou zatočí i jednoduché, podomácku vyrobené čisticí prostředky. Vyzkoušejte některý z našich tipů popsaných níže v článku a uvidíte, kolik volného času rázem budete mít.



1) Nebojte se technologií

Samostatní robotičtí pomocníci se v Evropě těší velké oblibě. Svědomitě a s mechanickou přesností se dokáží postarat o úklid podlah a vám tak šetří čas, který byste obyčejně strávili vysáváním. Prvenství si mezi nimi drží domácí pomocníci od společnosti iRobot. Patentovanému systému chytrého pohybu vysavačů neunikne ani ten nejmenší drobek, některé typy robotů jsou dokonce vybaveny speciálními funkcemi, díky kterým jsou schopné nečistoty doslova vidět a slyšet. Skrze mobilní aplikaci iRobot HOME můžete navíc chytré pomocníky ovládat odkudkoliv, třeba i z rodinného výletu. Takže vám nic nebrání vyrazit na třeba do ZOO nebo na některý z českých hradů a zámků, které právě zahájily sezónu.



