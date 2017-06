Buďte chytří, volte samozavlažovací nádoby!

Text: Prima Žena

14. června 2017 | 12:00

Dokážete si představit posezení na balkoně či terase bez živé květinové dekorace? Samozavlažovací nádoby vám pomohou proměnit tato místa v kouzelnou stálezelenou oázu.



Samozavlažovací nádoby zaručí rostlinám optimální podmínky

Jak si poradit s výběrem nádoby

Práci s pravidelnou zálivkou a hnojením vám usnadní použití samozavlažovacích nádob. Samozavlažovací systém oceníte zejména v případě pěstování zeleniny a ovoce. Většina druhů je náročných na dostatečný přísun vody a rostliny se v sezoně bez pravidelného zalévání neobejdou. To zcela nevyřeší ani samozavlažovací technologie, avšak zalévat není nutné zdaleka tak často a nemusí vás proto trápit ani odjezd na víkend či kratší dovolenou. Rostliny v samozavlažovací nádobě si berou kořeny právě tolik vláhy, kolik potřebují. Nedochází tak k jejich přemokření či uhnívání. Čerstvě vysázené rostliny dostatečně zaléváme pouze shora po dobu 2-3 týdnů. Poté stačí doplňovat vodu už jen do zásobníku. Zálivku je vhodné obohatit hnojivem. Pokud rádi volíte přírodní cesty, zkuste využít síly enzymy nabitého žížalího čaje, produktu vermikompostování.Při výběru vždy berte v úvahu předpokládanou velikost rostlin a podle ní sáhněte po květináči, truhlíku či žardince. Výhod větších nádob využijete zejména při výběru vzrostlejších druhů a ve chvíli, kdy plánujete vytvářet vícedruhové rostlinné kombinace. Nejste-li omezeni prostorem, sáhněte po velkoobjemovém samozavlažovacím truhlíku Berberis od firmy Plastia. V něm se bude dobře dařit dekorativním keřům, bylinkám, zelenině i ovocným stromkům. Zaručeně vás nadchne řadou chytrých řešení. Poskytne integrovaný systémem pro upevnění rajčat a dalších vysokých rostlin. Kolečka na spodní straně nádoby vám usnadní přemístění osázeného truhlíku. Volit můžete mezi variantou s jednou, dvěma nebo třemi vnitřními vyjímatelnými jednotkami. V největší verzi pojme Berberis až 54 litrů substrátu a 27 litrů vody. Pro převislé druhy volte závěsné nádoby nebo ty, které snadno připevníte na zábradlí či okenní parapet. Vyzkoušejte luxusní samozavlažovací truhlík Siesta , který dá dokonale vyniknout kráse rostlin. Poskytne překvapivě objemnou vnitřní část pro kořenový systém rostlin a při volbě světlé varianty minimalizuje možnost přehřívání. Oblíbeným samozavlažovacím truhlíkem je Mareta . Nabídne hravé barevné kombinace, které vdechnou život každému okennímu parapetu, balkonu či terase. Na trhu je dostupná řada řešení upevnění nádob. Za všechny zmíníme pokrokový neviditelný držák Fixpot . Ten zajistí bezproblémové upevnění truhlíku na parapet bez nutnosti vrtání otvorů do oken.