Harmonická zahrada

Text: Prima Žena

9. dubna 2018 | 09:00

Na každém kroku se setkáváme s chytrými pomocníky, kteří nám usnadňují denní povinnosti. Po kapsách si nosíme doslova celou kancelář. Tím jsme ale neustále zatíženi a atakováni stresem. Doma naopak očekáváme uklidnění a relaxaci.



Rozmyslete si požadavky

Osvětlete zahradu svépomocí

Pocitu harmonie můžete dosáhnout osvětlením zahrady, jezírka nebo domu, jež vás bude při každém ná- vratu už z dálky vítat. Není nic příjemnějšího než být ponořen do klidu a tichosti her světla a stínu vlastní zahrady. Přitom i osvětlení vaší zahrady může začít jednoduše jen několika bodovými svítidly. Instalováním předpřipraveného setu ihned pochopíte, jak pozitivním a uklidňujícím účinkem zahradní osvětlení působí. Následovně osvětlíte celou zahradu a vaše kouzelná večerní podívaná může začít.Ještě než koupíte první světlo, popřemýšlejte o tom, kolik světla na zahradě chcete mít, zda si návrh necháte vypracovat, kdo bude provádět instalaci, jak variabilní má být, co má být osvětleno, co skryto apod. Odpovědi na otázky vás nutně navedou na některý specializovaný obchod s osvětlovací technikou. Jedním z příkladů je web led-zahrada.cz , kde je opravdu široká nabídka osvětlovacích prvků. Je třeba zdůraznit, že osvětlení zahrady je dlouhodobou investicí, která harmonizuje váš domov, a proto je dobré výběr neuspěchat, spíše se poradit s odborníkem.Pro vytvoření zářivé zahrady použijte unikátní systém osvětlení řady Garden Lights – koncept venkovního zahradního osvětlení na 12 voltů. Tento systém je vhodný pro osvětlení stromů, rostlin, pergol, jezírek, plotů, rovněž pro kamenné i dřevěné podlahy. Může být umístěn podél cest a pěšin. Podle katalogu si můžete samostatně a kreativně vytvořit svůj plán. Následně zcela jednoduše a samostatně realizovat zahradní osvětlení.Pro inspiraci nahlédněte na www.led-zahrada.cz , specialisté vám ochotně pomohou.