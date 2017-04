Novinka mezi grily Master 3 Series Woody

Text: Prima Žena

14. dubna 2017 | 09:00

Blíží se teplo a s tím spojená grilovací sezóna. Jestliže také patříte mezi ty, kteří mají rádi zahradní party, posezení s přáteli a k tomu „pořádnej“ flák masa nebo grilovanou zeleninku, společnost Campingaz přichází s naprostou novinkou. Grily Master patří do kategorie exkluzivních grilů, které uspokojí i náročnější klienty.

Tyto grily disponují novým designem, vylepšenými technologiemi a také lepšími materiály. Navíc se jedná o plynový gril, takže se nemusíte bát, že by kouř a dým obtěžoval vás nebo vaše hosty.Poptávka po novinkách na trhu se každý rok zvyšuje. Master 3 Series Woody má unikátní moderní design, vylepšené materiály a také funkce. Tato novinka pro rok 2017 disponuje například technologií zažehávání InstaStart® a má vylepšený InstaClean® systém, který díky nové povrchové úpravě, zabraňuje přichytávání mastnot a připálenin. Další výhodou tohoto grilu je Culinary Modular Systém zvyšující možnosti grilu a inovativní Even Temp® technologie pro dosažení konzistentní teploty po celé grilovací ploše.Součástí grilu jsou čtyři vysoce výkonné nerezové trubkové hořáky, vylepšený litinový grilovací rošt, oboustranný tál, robustní dveře z dvojité nerezové oceli, víko z dvojité nerezové oceli i chromová rukojeť na víku s velkým teploměrem. Jistě také oceníte dostatečný prostor u odkládacích stolků s nosností až 50 kilogramů v dřevěném provedení, nerezový přední panel a velké ovládací knoflíky se světelnou indikací proudícího plynu. Velikou výhodou jsou čtyři robustní kola, která usnadní manipulaci v prostoru. Do grilu je možné použít a uložit i deseti kilovou plynovou láhev, a to je na trhu opravdu výjimečné.U produktu se vztahuje prodloužená 5 letá záruka na nerezové hořáky, kryty hořáků, víko z dvojité nerezové oceli a na litinový rošt a tál.Více informací o produktech grilech firmy Campingaz naleznete zde: www.campingaz.com/cz