Tipy na zahradní party od Bonami

1. června 2017 | 15:00

Zahradní party propojují ty nejlepší věci na světě: přátele, dobré jídlo a pití, zábavu i neopakovatelnou atmosféru teplých letních večerů.

Není tedy divu, že večírkům na čerstvém vzduchu fandí i e-shop s krásnými věcmi Bonami.cz . A právě tady najdete všechny nezbytnosti, díky kterým hosté na vaši zahradní party budou dlouho a rádi vzpomínat.Jenom tak sedět a koukat, pozorovat proudící zábavu nebo si užívat rozhovor s přáteli. Základem je pohodlné křeslo. Tohle z umělého ratanu můžete mít zavěšené na podstavci stejně tak jako na stromě!Grilování = jídlo + zábava v jednom a letos ho můžete rozjet ještě navíc stylově. Tento žlutý přenosný gril není jen krásný, navrhl ho totiž Jamie Oliver, takže se můžete spolehnout, že i gurmánské požadavky na perfektní grilovačku budou uspokojenyLetní drinky servírujte v barevných sklenicích s víčkem. Díky barvám si hosté pití nepopletou a víčko oceníte, až bude okolo poletovat nenechavý hmyz.Váháte, kterou společenskou hrou si zpestřit program? Pétanque nemusíte zdlouhavě vysvětlovat a hodí se pro hráče každého věku!Absolutně stylová termotaška s partičkou růžových plameňáků nenechá chladným nikoho, kromě vašeho občerstveníTy nejlepší zahradní party se protáhnou až do teplého večerního posezení. A o atmosféru, kterou umí vykouzlit svíticí řetěz Best Season Party, by byla velká škoda přijít!