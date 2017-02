Zajistěte si hojnou úrodu jarní přípravou

21. února 2017 | 15:00

Jaro klepe na dveře a s ním přichází setí a výsadba různých plodin. Správný hospodář již od brzkého jara dostatečně vyživuje půdu pro nové plodiny. Zemědělci se mají na pozoru a postupně se připravují na první výsev či výsadbu cibulové zeleniny a rané košťálové zeleniny. Nepodcenit přípravu je základ úspěšného podnikání a v rostlinné výrobě to platí dvakrát.

V případě, že půdu nepokrývá souvislá vrstva sněhu a půda není promrzlá, tak únor je ideální měsíc pro základní hnojení půdy. Koncem zimního měsíce a začátkem března v zemi nachází svá místa semínka cibulových plodin. Po ní se sází košťálová zelenina (brokolice, saláty, květák.) a začátek dubna se nese ve znamení rajčat, paprik a jiné plodové zeleniny.



Pro zeleninu je výživa základ Každý si dokáže představit, jak jsou pro růst hospodářských plodin důležité počasí a jiné externí vlivy. Úspěch nezajistí jen včasné zasetí do zregenerované půdy, podstatná je výživa. Dítě taky nevyroste z vody nebo mléka. Nejlepší živiny pro rostliny se nachází v organickém hnojivu. Dostupnost tohoto zdroje mizí z důvodu snižování počtu hospodářských zvířat. Jako náhradní možné řešení, jak do půdy dostat organickou hmotu s dostatkem huminových látek a fulvokyselin, je v použití koncentrovaného organominerálního hnojiva Black Pearl od španělského výrobce Atlantica Agrikola. Hnojivo se dá skvělé využít pro přípravu pěstebního materiálu. Půdní zásobu pro jednotlivé kategorie zeleniny je vhodné „vyhnojit“ komplexním bezchloridovým hnojivem s mikroelementy. Výhodou je zejména pozvolné uvolňování dusíku. Zjednodušeně to znamená, že je možné pozemek vyhnojit jednorázově před setím, či výsadbou. NPK hnojivo ENTEC ® Perfect * obsahuje také inhibitor nitrifikace, který ochraňuje nitráty před vyplavením do vod na pozemcích pod závlahou nebo při vyšších srážkách.



Zregenerováno, vyživeno, je čas chránit před škůdci Mráz, sucho, krupobití, choroby a škůdci představují noční můru každého pěstitele. V tomto případě platí, že nejlepší obrana je útok. Zbavit se nežádoucích patogenů, hlístic a plevelů v půdě pomáhá kyanamidová forma dusíků, která je obsažena v hnojivu Perlka. Vhodné je aplikovat toto hnojivo sedm až čtrnáct dní před setím nebo sázením. Odstup závisí na dávce hnojiva. V mnoha případech je Perlku možné aplikovat í na vzešlý porost, ale zde je důležité, aby porost měl alespoň 4 pravé listy, byl suchý a půda vlhká, tak aby nedošlo k poškození rostlin.



