Zalévejte dešťovkou. Ušetříte stovky korun.

Text: Prima Žena

27. června 2017 | 12:00

Podle měření Výzkumného technologického institutu (VTI) spotřebuje čtyřčlenná rodina v rodinném domě se zahradou za rok průměrně 300 tisíc litrů pitné vody. Například jen na splachování WC je to více než 58 tisíc litrů, na vaření potom 7 300 litrů a na sprchování více než 51 tisíc litrů. Pokud používá k zalévání zahrádky pitnou vodu, celková roční spotřeba naroste průměrně o dalších 9 tisíc litrů. V případě závlahy je úspora nejsnazší, protože voda nemusí být čištěná a je tak možné využívat tu dešťovou. Pokud ji tedy umíme zachytit a následně využít, znamená to při průměrné ceně 80 Kč za metr krychlový úsporu v řádech stovek korun ročně.