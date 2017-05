4 rady, jak ochránít dítě před kyberšikanou

15. května 2017 | 12:00

Internet je pro mnoho dětí a teenagerů druhým domovem. Čas strávený online se dnes může sebejistě poměřovat s časem stráveným osobním kontaktem, proto je nutné oba světy vnímat jako skutečné. Přicházejí totiž s reálným potěšením, naplněním, prohlubování vztahů, ale i zklamáním, kritikou nebo dokonce kyberšikanou. Kyberšikana je tématem, kterému se podíváme blíže na zub. Poraďte svému dítěti, jak se účinně bránit.

1. RADA: „Dávej pozor před spolužáky i cizími lidmi.“

Kyberšikana je druhem nepřátelského až agresivního chování od kohokoliv vůči komukoliv pomocí internetu nebo mobilu. Může se jednat o zveřejňování fotek a videí, které dítě zesměšňují, ponižují ho na sociálních sítích a podobně. Zbystřete, pokud na vaše dítě někdo útočí v online diskuzích, rozesílá o něm urážlivé emaily nebo ho smskami zastrašuje a vydírá.



2. RADA: „Důvěřuj s rozmyslem.“

Je zcela v pořádku, pokud je váš potomek důvěřivý, učte ho však důvěřovat s rozmyslem. Chrání si svoje osobní údaje a hesla, aby je nikdo nemohl zneužít? Heslo by neměli znát ani ti nejlepší kamarádi, je to zkrátka tajemství. Nezapomeňte, že k zabezpečení účtu slouží nejen písmena, ale i číslice a znaky, proto jméno vašeho domácího mazlíčka nemusí být tou nejlepší volbou.



3. RADA: „Neříkej o sobě všechno.“

Vaši drobečci se možná aktivně zapojují do sociálních sítí, o nichž jste vůbec netušili, že existují. Děti se tímto způsobem baví, seznamují nebo sdílejí své zážitky. Touto cestou si také budují sebevědomí, utvářejí názory nebo řeší trápení. Pomozte vaší dceři či synovi pochopit, že vyhledávání nových kontaktů není nic špatného, musí si však chránit svoji pravou identitu. Nikdy totiž doopravdy nevědí, kdo sedí na druhé straně.



4. RADA: „Na podezřelé zprávy nereaguj.“

S podezřelými zprávami na internetu se již setkalo mnoho z nás. Může se jednat o pokusy o seznámení, falešné žádosti o pomoc či vylákání osobních údajů. Nejlepší obranou vašeho dítěte je na takové zprávy nereagovat. Informace si může naopak ukládat jako důkazy, pokud by činnost pokračovala.

