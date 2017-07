5 letních vychytávek

3. července 2017 | 15:00

Teplotní rekordy dokazují, že léto už je v plném proudu. Osvěžující drinky, grilování a chytání bronzu jsou aktivity, které si o prázdninách užívá každý z nás. Chcete tuto sezónu prožít naplno? Inspirujte se užitečnými tipy, bez kterých letos nedáte ani ránu.



1) Využijte čerstvých bylinek

Čerstvé bylinky jsou oblíbenou surovinou do domácích čajů, limonád, nebo klasických receptů. Každá rostlinka se pyšní jiným léčivým účinkem, na což má někdy vliv i forma jejich skladování. Bylinky, které skvěle dochutí grilované maso, natrhejte a v misce smíchejte s olivovým olejem. Vytvořenou směs přelijte do tvořítek na led a zmrazte. Nachystané kostky pak nádherně rozvinou chuť a vůni pokrmů připravených na otevřeném ohni.



2) Připravte si domácí limonádu

Bublinky jsou nezbytnou součástí osvěžujícího letního drinku. Pokud si rádi pochutnáte na sycených limonádách, netrapte se s jejich namáhavou přepravou a vybavte svou kuchyň výrobníkem sody. Díky univerzální bombičce vytvoříte s Limo Barem až 80 litrů perlivého nápoje. Pečujte o své zdraví i životní prostředí a vychutnejte si léto plnými doušky s domácími limonádami, které ozdobte čerstvým ovocem nebo snítkami máty.



3) Zažijte tradiční barbecue

Grilování a barbecue je oblíbená činnost všech milovníků masa, avšak málokdo ví, že mezi těmito pojmy je velký rozdíl. Zatímco při grilování se potraviny upravují poměrně rychle, u barbecue to trvá až několik hodin. Hlavní rozdíl je v tom, že při barbecue se upravují velké kusy masa při nízké teplotě do 110°C za přítomnosti kouře. Než se maso připraví, využijte čas efektivně. Své oblíbené omáčky, dipy, nebo přílohy umístěte do plechu k pečení muffinů. Barbecue bude vypadat stylově a navíc ušetříte spoustu mističek, protože budete mít všechny suroviny při sobě.



